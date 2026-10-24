Hơn 85% nợ phải trả của KN Cam Ranh nằm ở khoản mục nào?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 được soát xét, Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) ghi nhận tổng nợ phải trả 38.970,6 tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng 4.102,4 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Trong đó, dư nợ vay ngân hàng là 5.608,4 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu bằng 0. Riêng khoản mục “nợ phải trả khác” lên tới 33.362,2 tỷ đồng, tương đương 85,61% tổng nợ.

Đáng chú ý, khoản mục này tăng 4.034,2 tỷ đồng trong 6 tháng, chiếm 98,3% mức tăng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 28/8 không phân tách chi tiết khoản mục trên. Do đó, chưa thể xác định tỷ trọng các nghĩa vụ như tiền khách hàng trả trước, phải trả nhà cung cấp hoặc các khoản phải trả khác.

Cùng kỳ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 3,78 lên 4,03 lần; hệ số nợ trên tổng tài sản tăng từ 0,79 lên 0,80. Khả năng thanh toán lãi vay giảm từ 2,68 xuống 1,60 lần, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 0,4% trong nửa đầu năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của KN Cam Ranh đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi nhánh Miền Trung, đưa ra kết luận soát xét chấp nhận, không phát hiện vấn đề trọng yếu khiến đơn vị phải cho rằng báo cáo không phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính.

Như vậy, vấn đề đáng chú ý không phải tính trung thực của số liệu, mà là mức độ chi tiết trong công bố cơ cấu nợ. Khi hơn 85% nợ phải trả được gộp trong một khoản mục, nhà đầu tư và đối tác chưa có đủ thông tin từ bản công bố định kỳ để đánh giá cụ thể tính chất các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Khả năng thanh toán lãi vay giảm, chi phí tài chính gia tăng

Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý nhất trong bản công bố thông tin của KN Cam Ranh là hệ số thanh toán lãi vay giảm từ 2,68 lần xuống còn 1,60 lần. Theo cách tính được nêu trong biểu mẫu, hệ số này phản ánh tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với chi phí lãi vay của doanh nghiệp.

Hệ số 1,60 lần có nghĩa là cứ 10 đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay, doanh nghiệp phải sử dụng khoảng 6,25 đồng để thanh toán lãi vay, phần còn lại tương đương 3,75 đồng. So với mức 2,68 lần trước đó, khả năng trang trải chi phí lãi vay của KN Cam Ranh đã suy giảm đáng kể. Điều này cũng cho thấy doanh nghiệp có ít dư địa hơn để ứng phó nếu chi phí vay vốn tiếp tục tăng hoặc kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Đáng chú ý, từ hai chỉ tiêu được doanh nghiệp công bố là lợi nhuận trước thuế và hệ số thanh toán lãi vay, có thể ước tính quy mô chi phí lãi vay trong từng kỳ. Cụ thể, với lợi nhuận trước thuế 57,75 tỷ đồng và hệ số thanh toán lãi vay 1,60 lần, chi phí lãi vay trong sáu tháng đầu năm 2026 ước khoảng 96,2 tỷ đồng.

Áp dụng cùng phương pháp tính cho năm 2025, khi lợi nhuận trước thuế đạt 108,38 tỷ đồng và hệ số thanh toán lãi vay là 2,68 lần, chi phí lãi vay ước khoảng 64,5 tỷ đồng. Đây là các con số suy ra từ số liệu công bố, không phải số liệu doanh nghiệp nêu trực tiếp, nhưng phép tính dựa hoàn toàn trên định nghĩa mà biểu mẫu đưa ra.

Điều đáng quan tâm là chi phí lãi vay của riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã cao hơn khoảng một nửa so với chi phí lãi vay của cả năm 2025. Trong khi đó, dư nợ vay có lãi gần như đứng yên là 5.608,4 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026 so với 5.540,1 tỷ đồng cuối năm 2025, tính cả 471 tỷ đồng trái phiếu đã tất toán. Chênh lệch chỉ 68,2 tỷ đồng. Phần tăng của chi phí lãi vay vì vậy không đến từ quy mô vay mới, và đây là vấn đề cần được KN Cam Ranh làm rõ, giúp nhà đầu tư và đối tác đánh giá đầy đủ hơn áp lực chi phí tài chính cũng như khả năng đáp ứng nghĩa vụ trả lãi của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Lợi nhuận mỏng trên nền vốn 9.000 tỷ đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại KN Cam Ranh giữ nguyên ở mức 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 9.231,7 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 9.671,2 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tương đương tăng 439,5 tỷ đồng.

Phần tăng này chủ yếu đến từ khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát 402,5 tỷ đồng được ghi nhận trong kỳ. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 231,7 tỷ đồng lên 268,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 37 tỷ đồng.

Việc xuất hiện khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát cho thấy cơ cấu vốn chủ sở hữu hợp nhất có sự thay đổi và đây có thể là một phần lý giải cho mức tăng của tổng nợ phải trả.

Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận của KN Cam Ranh vẫn ở mức thấp so với quy mô vốn và tài sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,1%, còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,4%. Các chỉ tiêu được công bố cho kỳ trước lần lượt là 0,2% và 1,1%.

Ngành nghề chính của KN Cam Ranh là kinh doanh bất động sản. Trong ảnh là một góc thuộc dự án CaraWord được cập nhật thực tế vào ngày 30/06/2026 và đây cũng là dự án trọng điểm và có quy mô rất lớn do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư. (Nguồn: KN Cam Ranh)

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 36,97 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, trong khi vốn chủ sở hữu hợp nhất tại cuối kỳ lên tới gần 9.700 tỷ đồng. Điều này cho thấy mức lợi nhuận tạo ra còn khá khiêm tốn so với nguồn vốn đang được sử dụng.

Dù duy trì hệ số thanh toán ngắn hạn ở mức 5,77 lần và thanh toán nhanh 2,80 lần, khả năng thanh khoản của KN Cam Ranh đã suy giảm so với cuối năm 2025, khi hai chỉ tiêu lần lượt đạt 6,55 lần và 2,97 lần. Đáng lưu ý, hệ số thanh khoản cao chưa đồng nghĩa với dòng tiền dồi dào, bởi khả năng trả nợ thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng và tính thanh khoản của tài sản.

Doanh nghiệp đã tất toán 471 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đưa dư nợ trái phiếu về 0. Hệ số dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu trên vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,60 xuống 0,58 lần. Tuy nhiên, rủi ro tài chính đáng chú ý vẫn nằm ở quy mô nợ phải trả gần 39.000 tỷ đồng, trong đó 33.362,2 tỷ đồng, tương đương 85,61%, được ghi nhận vào khoản mục “nợ phải trả khác”.

Như vậy, vấn đề đáng lo ngại không chỉ nằm ở quy mô nợ phải trả, mà còn ở việc phần lớn nghĩa vụ tài chính chưa được phân tách rõ, trong khi chi phí lãi vay gia tăng và khả năng sinh lời còn thấp. Đây là những dấu hiệu cần được KN Cam Ranh làm rõ trong các kỳ công bố tiếp theo, để nhà đầu tư có đủ cơ sở đánh giá thực chất sức khỏe tài chính và khả năng đáp ứng nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Công ty KN Cam Ranh thành lập ngày 23/01/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở tại Bãi Dài, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp hiện do bà Trần Cẩm Nhung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật.

Từ vốn điều lệ ban đầu 540 tỷ đồng, KN Cam Ranh liên tục tăng vốn, đạt 9.000 tỷ đồng vào ngày 06/06/2026. Trong đó, ông Lê Văn Kiểm, chồng bà Nhung, sở hữu 10% (900 tỷ đồng), còn Công ty Cổ phần Đầu tư và kinhdoanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) nắm 90% vốn (tương đương 8.100 tỷ đồng).

KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án CaraWorld Cam Ranh (trước đây là KN Paradise Cam Ranh), quy mô khoảng 800 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 46.730 tỷ đồng. Năm 2024, dự án phát sinh khiếu nại từ một khách hàng liên quan đến những vấn đề được cho là thiếu minh bạch trong giao dịch. Dù Sở Xây dựng Khánh Hòa đã phản hồi, khách hàng tiếp tục khiếu nại vì cho rằng nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm.

KN Cam Ranh thuộc hệ sinh thái Golf Long Thành, hạt nhân của KN Investments Group do vợ chồng ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung sáng lập, hoạt động trong bốn lĩnh vực: sân golf, bất động sản, khoáng sản và năng lượng mặt trời.

Golf Long Thành thành lập ngày 31/01/2005, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý sân golf. Vốn điều lệ tăng từ 1.535 tỷ đồng lên hơn 8.379 tỷ đồng vào ngày 02/07/2026. Bà Trần Cẩm Nhung hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật, trong khi con gái bà, Lê Nữ Thùy Dương (sinh năm 1976), đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, được trao quyền điều hành từ năm 2015.