Hơn 84% phiếu được kiểm, kết quả bầu cử Quốc hội Israel vẫn chưa 'ngã ngũ'

Theo báo Times of Israel, tính đến chiều nay (28/10), liên minh của cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, đối thủ lớn nhất của ông Netanyahu đang bám đuổi sát khối ủng hộ thủ tướng khi giành được 49 ghế trong tổng số 120 ghế tại Knesset.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫy chào những người ủng hộ ở Jerusalem ngày 28/10. Ảnh: EPA-Yonhap

Các đảng do người Ảrập lãnh đạo, gồm liên minh Danh sách chung và đảng Ra’am, hiện chỉ còn 17 ghế.

Các đảng hiện có tỷ lệ phiếu ủng hộ dưới ngưỡng 3,25% bao gồm Dự bị (2,7%), Dân tộc Israel (1,6%) và Cộng đồng Haredi (0,2%).

Xét về các đảng riêng lẻ, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu cũng dẫn đầu cuộc đua với 27 ghế, đảng Yashar của ông Eisenkot về thứ hai với 22 ghế.

Truyền thông Israel lưu ý đây mới chỉ là kết quả sơ bộ và sẽ còn thay đổi khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục. Các lá phiếu được bỏ trong phong bì kép, bao gồm cả phiếu của các binh sĩ, sẽ được kiểm đếm sau.

Tuy nhiên, kết quả sơ bộ ám chỉ Israel đang đối mặt với nguy cơ bế tắc chính trị khi cả khối cầm quyền và khối đối lập đều chưa đạt được 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tối thiểu trong quốc hội và giành quyền tự thành lập chính phủ mới. Điều đó buộc các đảng phải bước vào quá trình thương lượng liên minh phức tạp.

Theo đài CNN, sau khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng, Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ bắt đầu tham vấn các đảng trúng cử về ứng viên họ muốn đề cử cho chức thủ tướng. Sau đó, ông Herzog sẽ giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ứng viên mà ông tin là có khả năng nhất và người đó không nhất thiết phải là lãnh đạo đảng giành được nhiều ghế nhất tại Knesset.

Ứng viên dự kiến sẽ có 28 ngày để tìm cách thành lập liên minh cầm quyền và có thể được gia hạn thêm 14 ngày nữa nếu Tổng thống Herzog thấy cần thiết. Trong thời gian này, các đảng có thể đàm phán thỏa thuận, yêu cầu nhượng bộ về chính sách hoặc phân chia ghế trong nội các để giúp ứng viên tập hợp đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ.

Nếu không thể tập hợp được liên minh với ít nhất 61 ghế, ứng viên cũng có thể tìm cách thành lập chính phủ thiểu số dựa vào sự ủng hộ của các đảng nhỏ hoặc đàm phán thỏa thuận chia sẻ quyền lực với 2 thủ tướng luân phiên nắm quyền.

Nếu ứng viên vẫn thất bại, quyền thành lập chính phủ sẽ được chuyển sang cho một ứng viên khác trong 4 tuần tiếp theo. Nếu người này cũng không thành công, Knesset sẽ có một khoảng thời gian ngắn để đề cử một ứng viên khác. Trong trường hợp vẫn không đạt được kết quả, Israel sẽ phải tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Trong bối cảnh các đảng của ông Netanyahu và ông Eisenkot trở thành những lực lượng mạnh nhất tại quốc hội, hai chính khách này được xem là những ứng viên hàng đầu cho vai trò lãnh đạo chính phủ mới.