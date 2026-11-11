Hơn 82,6 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng gần 11 km đường đến trung tâm xã Đất Mới

Công trình có chiều dài khoảng 10,88 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng, với mặt đường rộng 4,5 m, lề đường mỗi bên rộng 1 m, nền đường rộng 6,5 m. Tổng vốn đầu tư trên 82,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào khai thác vào giữa năm 2027.

Lãnh đạo xã Đất Mới, đại diện các đơn vị thi công, giám sát, thiết kế cùng đông đảo người dân và học sinh tham dự lễ khởi công.

Bên cạnh hạng mục nâng cấp, mở rộng mặt đường, dự án còn đầu tư lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa hệ thống cống xuyên đường, mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông và thoát nước khu dân cư; đồng thời gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở cùng một số hạng mục phụ trợ khác.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ công trình.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp, ngập nước của tuyến đường hiện hữu; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân xã Đất Mới.

Là một trong những hộ dân sinh sống lâu năm dọc tuyến đường, ông Lê Thành Công (ấp Lâm Hải) bộc bạch: “Hôm nay khởi công tuyến lộ này, tôi và bà con Nhân dân ở đây rất mừng. Mong rằng đơn vị thi công sẽ nhanh chóng tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình”.

Bên cạnh niềm vui, người dân địa phương cũng gửi gắm những kỳ vọng thiết thực vào quá trình thi công. Ông Trần Văn Danh (ấp Lâm Hải) bày tỏ: “Bà con mong muốn nhất là 3 điều: Một là làm sao thi công càng sớm hoàn thành càng tốt; hai là phải bảo đảm chất lượng công trình; và đặc biệt thứ ba là trong thời gian thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hiện nay đang vào mùa mưa, nước dâng cao và các em học sinh lại chuẩn bị bước vào kỳ thi”.

Những trăn trở, kỳ vọng chính đáng của người dân về tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình thi công cũng là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền địa phương. Theo đó, các phương án quản lý, giám sát công trình đã được lãnh đạo xã Đất Mới quán triệt cụ thể.

Ông Huỳnh Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Đất Mới, phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh yêu cầu đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiên quyết không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm yêu cầu.

Ông Huỳnh Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Đất Mới, cho biết: “Tuyến đường là niềm mong mỏi lớn của chính quyền và Nhân dân trong xã. Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ bảo đảm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giao thương buôn bán và giúp con em học sinh đi lại được thuận tiện hơn. UBND xã đã giao cho Ban Quản lý dự án xã bám sát công trình, đồng thời đề nghị đơn vị giám sát phải theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, xã cũng vận động bà con nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia giám sát để công trình bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng quy định”.

Tuyến đường hiện hữu xuống cấp, ngập nước; dự án khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng này, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Với quyết tâm của các đơn vị thi công, sự bám sát của chính quyền cùng sự đồng lòng, tham gia giám sát của Nhân dân, dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm trở thành tuyến giao thông kết nối giao thương, tạo động lực để Đất Mới phát triển trong thời gian tới./.