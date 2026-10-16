Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 14/10, tổng số người dân được khám dưới các hình thức là 2.554.211 người, tương đương hơn 82,42% dân số toàn tỉnh. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi là 10.073 người, đạt 5,2%; từ 6 đến 18 tuổi là 4.298 người, đạt 2,2%; trên 18 tuổi là 179.184 người, đạt tỷ lệ 92,6% và hơn 258.000 người dân được khám miễn phí theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, có 9 địa phương trong tỉnh đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch khám sức khỏe cho người dân theo Quyết định 1858 của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: phường Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tuy An Bắc, Ea Na, Suối Trai, Xuân Đài, Ea Ktua, Hòa Xuân và Sơn Hòa. Trong đó, phường Buôn Ma Thuột đạt cao nhất với 22.327 người đã khám, đạt 64,1% kế hoạch; phường Ea Kao có 4.460 người, đạt 63,5% kế hoạch; xã Tuy An Bắc có 2.979 người khám, đạt 58,8% kế hoạch…

Cán bộ Trạm Y tế xã Ea M'Droh đến tận nhà dân khám bệnh cho người cao tuổi. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và mang tính nhân văn sâu sắc. Đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ bệnh lý thường gặp, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường và một số bệnh lý cần được theo dõi, quản lý lâu dài. Qua đó, giúp người dân được tư vấn, hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe, vừa tiếp cận các dịch vụ y tế, kịp thời góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội…

Để công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được thực hiện hiệu quả, thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện theo từng nhóm đối tượng, lồng ghép giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; khám sức khỏe cho người lao động; khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác. Đồng thời xác định chính xác số người đã tham gia khám, chưa khám, tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành của từng địa phương, đơn vị.

Riêng đối với các xã có tỷ lệ dân người đến khám đạt thấp như Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Wy, Ea Hleo, Liên Sơn Lắk, Ea Bung… Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để xác định rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và thời gian khắc phục cụ thể, yêu cầu y tế cơ sở tập trung nguồn lực tăng tốc thực hiện, không để chậm tiến độ.