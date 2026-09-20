Hơn 814.000 sản phẩm được đăng ký truy xuất nguồn gốc nông sản

Ông Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, thông tin về kết quả triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản tại họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: K.C

Tại họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra sáng 16/9, ông Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ cho biết, ngày 30/6/2026, Bộ chính thức công bố và đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào hoạt động.

Hệ thống được xây dựng nhằm từng bước kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia sản xuất, kinh doanh; qua đó nâng cao khả năng kiểm soát thông tin sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc nông sản.

Mở rộng kết nối từ địa phương đến doanh nghiệp

Sau hơn hai tháng chính thức vận hành, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc mở rộng phạm vi kết nối.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay đã có 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, 4 doanh nghiệp sản xuất, thương mại nông sản và 5 tỉnh, thành phố thực hiện kết nối với hệ thống.

Tính từ thời điểm hệ thống được công bố đến giữa tháng 9/2026, đã có hơn 309.000 sản phẩm của 211 nông hộ và 25 doanh nghiệp tại 17 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc. Trong số này, 428 sản phẩm của 32 nông hộ và 11 doanh nghiệp thuộc 9 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất sản phẩm nông sản.

Nếu tính lũy kế từ tháng 1/2026, thời điểm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 25 về xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc, tổng số lượng đăng ký đến nay đạt khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ và 207 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, khoảng 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Những con số này cho thấy phạm vi tham gia của hệ thống đang từng bước được mở rộng, từ các cơ quan quản lý đến doanh nghiệp và người sản xuất.

Việc hình thành một hệ thống truy xuất có khả năng kết nối trên phạm vi rộng được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, tạo nền tảng để thông tin về sản phẩm nông nghiệp được quản lý thống nhất và thuận lợi hơn trong quá trình tra cứu, kiểm tra.

Truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch trong chuỗi sản xuất và lưu thông nông sản.

Chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Song song với mở rộng số lượng chủ thể tham gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện tiêu chuẩn kết nối và phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp để đưa những dữ liệu hiện có vào hệ thống chung.

Về hạ tầng kỹ thuật, Bộ đã bố trí 40 máy chủ phục vụ triển khai và thử nghiệm hệ thống trước thời điểm công bố chính thức.

Hai nền tảng truy xuất nguồn gốc đã được xây dựng, gồm hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và nền tảng dành cho người dân, doanh nghiệp đăng ký, tra cứu, truy xuất thông tin sản phẩm. Các nền tảng đã được đánh giá về an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng.

Bộ cũng đang tiếp tục phát triển ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu, sử dụng hệ thống và hướng tới khả năng nhập dữ liệu trực tiếp từ thiết bị di động.

Đối với quy trình kết nối, Cục Chuyển đổi số đã xây dựng và công bố phiên bản 1.0 vào ngày 20/6/2026. Các phiên bản tiếp theo đang được tiếp tục hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối đa dạng của địa phương và doanh nghiệp.

Không chỉ tập trung vào hệ thống trong ngành nông nghiệp và môi trường, việc kết nối với các nền tảng, cơ sở dữ liệu quốc gia cũng đang được thúc đẩy. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai các nội dung kết nối kỹ thuật, hướng đến khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Ngày 4/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 8998, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ việc chia sẻ dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản, đồng thời kết nối với hệ thống của Bộ, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là nhiệm vụ có yêu cầu cao trong khi thời gian triển khai tương đối ngắn và vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ. Vì vậy, thời gian tới, công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tham gia kết nối tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Ứng dụng truy xuất nguồn gốc góp phần kết nối thông tin từ sản xuất đến thị trường, nâng cao giá trị và độ tin cậy của nông sản.

Truy xuất nguồn gốc góp phần minh bạch chuỗi nông sản

Một trong những nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai là xây dựng cơ sở pháp lý chung cho việc kết nối các nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và những nhóm sản phẩm có tính đặc thù.

Cùng với đó, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện về dữ liệu, quy trình kết nối và nghiệp vụ chuyên ngành. Từng nhóm sản phẩm cần có quy trình phù hợp để người dân, doanh nghiệp có thể tham gia thuận lợi, đồng thời đáp ứng cả yêu cầu truy xuất xuôi và truy xuất ngược trong chuỗi sản xuất, lưu thông.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa phương để từng bước đưa dữ liệu của địa phương, doanh nghiệp cũng như những hệ thống truy xuất đã có vào hệ thống chung.

Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch thông tin, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng cũng như thị trường quan tâm, truy xuất nguồn gốc đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản.

Đặc biệt, đối với những phương thức sản xuất đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch như nông nghiệp hữu cơ, việc xác định được chủ thể sản xuất, nguồn gốc sản phẩm và quá trình lưu thông có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin của thị trường. Truy xuất nguồn gốc đồng thời tạo thêm công cụ để cơ quan quản lý theo dõi, kiểm soát thông tin sản phẩm trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống không chỉ được thể hiện ở số lượng sản phẩm đăng ký mà còn phụ thuộc vào mức độ đầy đủ, chính xác và khả năng liên thông của dữ liệu. Vì vậy, việc chuẩn hóa thông tin, xây dựng quy trình phù hợp với từng nhóm sản phẩm và mở rộng sự tham gia thực chất của người sản xuất, doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Khi dữ liệu giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất từng bước được kết nối thống nhất, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ tạo thêm nền tảng cho quản lý chất lượng, minh bạch hóa chuỗi cung ứng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Phạm Thông