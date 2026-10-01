Hơn 800 xe Mercedes-Benz tại Việt Nam tiếp tục bị triệu hồi

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Mercedes-Benz tiếp tục thông báo triệu hồi bổ sung với các mẫu xe được lắp ráp trong nước nhằm kiểm tra và thay đổi cụm ổ khóa, gây trôi xe.

Đợt triệu hồi bổ sung này nâng tổng lượng xe có nguy cơ gặp lỗi lên gấp 3 lần so với đợt thông báo trước đây. Các mẫu xe thuộc diện triệu hồi gồm 574 chiếc Mercedes-Benz C 200 hoặc C 300 (W206), được sản xuất giai đoạn tháng 7/2021 đến tháng 11/2023, 284 chiếc GLB 200 và C 300 (sản xuất giai đoạn 10/2019-10/2023).

Cụ thể, trên các mẫu xe bị ảnh hưởng, vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong Cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu nên có thể dễ bị hấp thụ độ ẩm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng ăn mòn trên công tắc nhỏ (microswitch) và sau đó là hỏng hóc linh kiện này.

Khi xảy ra lỗi như vậy, công tắc có thể không phát hiện được thời điểm cửa được mở.

Những chiếc Mercedes-Benz thuộc diện triệu hồi có nguy cơ hỏng cụm ổ khóa cửa phía trước. Ảnh: Mercedes.

Nếu công tắc nhỏ (microswitch) ở cửa người lái bị hỏng, phanh đỗ và/hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không kích hoạt. Do vậy, xe có thể không được cố định chắc chắn, tự di chuyển (trôi xe) và tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Để kiểm tra liệu xe có thuộc diện triệu hồi hay không, chủ xe có thể đợi thông báo từ Mercedes-Benz Việt Nam hoặc chủ động tra cứu thông tin qua số VIN của xe trên trang của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Đối với các xe thuộc diện ảnh hưởng, người dùng cần đưa xe đến các Nhà phân phối ủy quyền của Công ty Mercedes -Benz Việt Nam để được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. Việc thực hiện hoàn toàn miễn phí, kéo dài khoảng 2,5 giờ. Tại Việt Nam,