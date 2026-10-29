Hơn 800 tin, bài của báo chí Trung ương đưa tin về Ninh Bình trong tháng 10

Sáng 29/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 10, định hướng nhiệm vụ tháng 11/2026. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí của tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10, các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Ninh Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và định hướng tuyên truyền, kịp thời thông tin về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và các hội nghị quan trọng của Trung ương, địa phương. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026).

Báo chí cũng phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm đạt 11,31%, đứng thứ 5 toàn quốc; đồng thời thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, công tác chuẩn bị diễn tập, tuyển quân và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo chí Trung ương đã phản ánh một số vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến môi trường, tiến độ triển khai dự án, quản lý đất đai, bến bãi. Qua đó, góp phần giúp các cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xác minh, chấn chỉnh và xử lý những vấn đề phát sinh.

Trong tháng, các cơ quan báo chí Trung ương có hơn 800 tin, bài viết về Ninh Bình, trong đó hơn 500 tin, bài do các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại tỉnh thực hiện. Nội dung tập trung vào các sự kiện chính trị nổi bật, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, chủ trương quy hoạch và đầu tư các dự án, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, trật tự và công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Hoạt động báo chí cơ bản bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Phượng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng thông tin; chú trọng những vấn đề nhân dân quan tâm, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và chiều sâu của các tác phẩm báo chí.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; quá trình hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III và 10 tháng năm 2026; các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và chương trình hành động thực hiện tại các cấp, ngành; phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, nhất là những dự án luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.