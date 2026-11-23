Sáng 23/11, trong khuôn khổ Festival "Dòng xanh An Giang", Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức chương trình diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề "Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang".

Lãnh đạo tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm với đoàn diễu hành trang phục truyền thống tại Festival "Dòng xanh An Giang".

Chương trình thu hút hơn 800 người tham gia, trong đó có khoảng 700 phụ nữ là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ngành, xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Những bộ trang phục truyền thống của bốn dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm đã tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, góp phần tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc của cộng đồng các dân tộc tại An Giang.

Ngay từ sáng sớm, khu vực trung tâm lễ hội đã rộn ràng không khí ngày hội. Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường quanh quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang trong tiếng nhạc vui tươi, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Đặc biệt, nhiều cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành tham gia diễu hành trong những bộ áo dài truyền thống. Các họa tiết trống đồng Đông Sơn, chim Lạc hay hình ảnh hoa sen được thể hiện trên trang phục, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc.

Cán bộ, phụ nữ tỉnh An Giang trong trang phục áo dài truyền thống diễu hành qua đường phố An Giang.

Bên cạnh những tà áo dài thướt tha, các bộ trang phục truyền thống của dân tộc Khmer, Chăm, Hoa cũng nổi bật với màu sắc và họa tiết đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, thể hiện sự giao thoa và gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cho biết, thông qua chủ đề "Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang", địa phương mong muốn tạo ra sân chơi văn hóa ý nghĩa, tôn vinh giá trị trang phục truyền thống của các dân tộc.

Hoạt động diễu hành trang phục của bốn dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc anh em trên quê hương An Giang. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong các tầng lớp phụ nữ.

Hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang tham gia diễu hành trang phục truyền thống.

Sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của hơn 800 người đã góp phần lan tỏa hình ảnh An Giang thân thiện, nghĩa tình, giàu bản sắc văn hóa; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân địa phương trong thời kỳ mới.

Chương trình khép lại bằng màn đồng diễn ý nghĩa, tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững của tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình diễu hành trang phục truyền thống:

Bức tranh đa sắc màu văn hóa trang phục của bốn dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tại An Giang hội tụ.

Những "nam thanh", "nữ tú" trong trang phục truyền thống dân tộc Hoa.

Những cô gái Chăm trong trang phục truyền thống (bìa phải).

Tà áo dài truyền thống Việt Nam thướt tha trong chương trình.

Các cô gái trong trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer tại buổi diễu hành.