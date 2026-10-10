Hơn 800 người dân Huế chạy bộ, đi bộ hưởng ứng phong trào luyện tập thể thao

Chương trình phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” tại TP. Huế. Ảnh: V.B

Tại TP. Huế, hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân địa phương đã cùng tham gia lễ phát động.

Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” được Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hưởng ứng phong trào, TP. Huế tiếp tục hướng đến phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao quần chúng, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Sau nghi thức phát động, đông đảo cán bộ và nhân dân Huế cùng chạy bộ, đi bộ hưởng ứng phong trào luyện tập thể thao. Ảnh: V.B

Việc duy trì tập luyện thường xuyên không chỉ góp phần nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật mà còn tăng cường sự gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại các khu dân cư.

Phong trào cũng góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, xây dựng con người Huế phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố.

Do thời tiết bất lợi vì mưa lớn nên điểm nối cầu trực tuyến phát động chương trình tại Huế được tổ chức tại không gian Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh.

Ngay sau nghi thực phát động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân TP. Huế đã cùng chạy bộ, đi bộ đồng hành qua các tuyến phố ở trung tâm như Lê Quý Đôn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương và về lại Trung tâm Văn Hóa – Điện ảnh.

Chương trình lễ phát động tại TP. Huế. Ảnh: V.B

Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần rèn luyện thể chất, khuyến khích mỗi người dân chủ động vận động mỗi ngày, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Với thông điệp “Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của hàng triệu bước chân ngày mai, vì một Việt Nam khỏe mạnh”, phong trào kêu gọi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động thiết thực, duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng đất nước khỏe mạnh, phát triển bền vững.