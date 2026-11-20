Liên hoan quy tụ hơn 800 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công không chuyên.

Liên hoan nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026, với sự tham gia của 18 đoàn nghệ thuật, đại diện cho phong trào văn nghệ quần chúng tại 116 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tiết mục biểu diễn dân ca, dân nhạc truyền thống tại Liên hoan.

Tham gia liên hoan, mỗi đoàn xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm 3 tiết mục, với tổng thời lượng không quá 15 phút. Các tiết mục được lựa chọn từ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn nhạc cụ dân tộc, diễn xướng dân gian; tái hiện các trích đoạn lễ hội, nghi thức, phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Thông qua các phần trình diễn, các đoàn nghệ thuật có dịp giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương, từng cộng đồng dân tộc. Mỗi tiết mục không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật mà còn mang theo câu chuyện về đời sống, phong tục, tập quán và niềm tự hào văn hóa của mỗi vùng đất.

Những sắc màu văn hóa dân tộc được tái hiện sinh động trên sân khấu Liên hoan.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, hiện nay toàn tỉnh có 124 đội văn nghệ cấp xã, phường và 692 đội văn nghệ tại các thôn, tổ dân phố, cơ quan, trường học. Những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại nhiều địa phương như: Nặm Đăm, Bản Ba, Hồng Thái, Pả Vi, Lô Lô Chải… người dân đã chủ động đưa các giá trị văn hóa bản địa vào hoạt động du lịch cộng đồng. Từ kiến trúc nhà ở, nghề truyền thống đến ẩm thực, dân ca, dân vũ, mỗi cộng đồng đều có cách riêng để giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình tới du khách. Việc người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch cũng tạo thêm nguồn lực để bảo tồn, gìn giữ di sản lâu dài.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2026 không chỉ là dịp biểu dương lực lượng văn nghệ quần chúng mà còn là cầu nối để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ mới, lựa chọn các tiết mục đặc sắc phục vụ nhiệm vụ chính trị và tham gia các hội thi, liên hoan cấp khu vực, toàn quốc.

Ban Tổ chức tặng hoa đại diện các đoàn tham gia Liên hoan.

Theo kế hoạch, tối 21/11, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 6 tiết mục đặc sắc để công diễn trong chương trình tổng kết, đồng thời trao giải cho các chương trình, tiết mục của các đoàn tham gia liên hoan.

Thông qua Liên hoan, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khuyến khích nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa và nhân dân tham gia bảo tồn, trao truyền các loại hình dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc trên địa bàn.