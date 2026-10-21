Hơn 800 lượt tư vấn pháp luật giúp người dân Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc

Đưa pháp luật đến gần người dân

Ngày 20/10, ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, cho biết, trong 9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 220 hội nghị, lớp tập huấn và buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 22.500 lượt người. Hoạt động được triển khai tại 32 xã, phường, hai trường học và sáu đợt tại các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện ma túy.

Nội dung tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân như đất đai, căn cước, hòa giải ở cơ sở, phòng chống bạo lực gia đình, an ninh mạng và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, thông tin về kết quả công tác tư vấn, phổ biến pháp luật trong chín tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, Hội đã biên soạn sổ tay pháp luật đất đai dưới hình thức hỏi - đáp, tập trung vào những vướng mắc thường phát sinh. Cách trình bày này giúp người dân dễ tra cứu quy định khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Tại các trường học và khu dân cư, hình thức phiên tòa giả định cũng được đẩy mạnh. Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp tổ chức 12 phiên tòa hình sự giả định tại trường học. Chi hội Tòa án nhân dân thành phố tham gia tổ chức thêm năm phiên tòa giả định tại xã, phường, trường học và khu dân cư.

Những tình huống vi phạm pháp luật được tái hiện tại phiên tòa giúp học sinh, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, nhất là những vấn đề có thể gặp trong sinh hoạt, học tập và sử dụng mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cấp Hội còn tham gia góp ý 82 dự thảo văn bản pháp luật với hơn 430 lượt ý kiến, tập trung vào những lĩnh vực như đất đai, đầu tư, môi trường, cải cách hành chính và quyền công dân.

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp ngay tại cơ sở

Không chỉ giải thích quy định pháp luật, hoạt động tư vấn và hòa giải được các cấp Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai để hỗ trợ người dân xử lý những vướng mắc phát sinh trong đời sống.

Trong 9 tháng, các cấp Hội đã tư vấn, giải đáp khoảng 830 lượt vụ việc, tình huống pháp lý; tham gia tư vấn, hướng dẫn giải quyết khoảng 150 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng.

Các vấn đề được tư vấn chủ yếu liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng dân sự, lao động và chính sách xã hội. Đây là những lĩnh vực thường gắn với tài sản, quyền lợi và quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Bá Sơn cho biết Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, hòa giải cho đội ngũ luật gia.

Việc được luật gia giải thích quy định, hướng dẫn thủ tục giúp người dân có thêm cơ sở lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Với những mâu thuẫn nhỏ, tư vấn và hòa giải tại địa phương còn tạo điều kiện để các bên trao đổi, tìm tiếng nói chung trước khi tranh chấp trở nên phức tạp.

Hai Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội cũng tiếp nhận, giải đáp khoảng 360 lượt yêu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 35 trường hợp, trong đó có năm công dân nước ngoài. Các trung tâm chuyển ba vụ việc đến tổ chức hành nghề luật sư để tham gia tố tụng và trực tiếp tư vấn, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 17 công dân.

Ông Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tranh chấp ngay tại địa phương là một trong những nhiệm vụ Hội tiếp tục tập trung thực hiện. Để làm được điều này, đội ngũ luật gia cần nâng cao kỹ năng tư vấn, hòa giải, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chuyên môn trong quá trình hỗ trợ người dân.

Hiện Hội Luật gia thành phố có 1.538 hội viên, 19 chi hội và hai trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc. Tuy nhiên, việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính tại một số nơi còn gặp khó khăn. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động hạn chế, trong khi nhiều cán bộ Hội làm việc kiêm nhiệm.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật được Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng triển khai tại nhiều xã, phường, đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân.

Trước những khó khăn này, Hội kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, tư vấn pháp luật và các hoạt động tại cơ sở.

Thời gian tới, Hội sẽ tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho báo cáo viên, tư vấn viên pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng phối hợp với chính quyền địa phương.

Ông Sơn chia sẻ, việc đưa hoạt động tư vấn, hòa giải đến gần người dân sẽ tiếp tục được chú trọng, nhất là những tranh chấp có thể xử lý ngay tại cộng đồng.

Qua đó, người dân có thêm nơi tìm đến khi gặp vướng mắc pháp lý, được hướng dẫn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.