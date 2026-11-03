Hơn 800 huấn luyện viên, vận động viên Quân đội sẵn sàng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Đoàn tuyển thủ Quân đội tại lễ xuất quân thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Đoàn tuyển thủ Quân đội có tổng quân số 810 đồng chí, tham gia thi đấu 32 trong tổng số 48 môn thể thao của đại hội, gồm 19 môn Olympic, 4 môn ASIAD và 9 môn SEA Games, thể thao dân tộc.

Tính đến ngày 2/11, sau khi tham gia một số môn thi đấu, đoàn đã giành được 11 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 10 huy chương đồng.

Để chuẩn bị tham gia đại hội, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập, tập huấn, kết hợp rèn luyện chuyên môn với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý chí thi đấu cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên.

Quang cảnh lễ xuất quân. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Công tác tuyển chọn, rà soát, kiện toàn lực lượng được tiến hành chặt chẽ, phù hợp mục tiêu tham gia đại hội; kết hợp những vận động viên giàu kinh nghiệm với lực lượng trẻ có triển vọng.

Việc chuẩn bị lực lượng cũng gắn với yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn kế cận cho thể thao thành tích cao Quân đội. Đây là cơ sở để xây dựng lực lượng có chiều sâu, bảo đảm tính kế thừa trong huấn luyện và thi đấu.

Tại buổi lễ, Đoàn tuyển thủ Quân đội được quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đấu; động viên phát huy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và ý chí quyết tâm trước khi bước vào tranh tài. Mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên được yêu cầu giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, thi đấu trung thực, cao thượng, vì màu cờ, sắc áo Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực của Cục Quân huấn-Nhà trường, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trong công tác chuẩn bị. Đồng chí nhấn mạnh, đại hội là dịp để thể thao Quân đội thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, đồng thời khẳng định trách nhiệm và vị thế trong nền thể thao nước nhà.

Để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia đại hội; phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, thi đấu trung thực, cao thượng, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đại biểu dự lễ xuất quân. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Đồng chí yêu cầu đội ngũ huấn luyện viên chủ động nghiên cứu đối thủ, xây dựng chiến thuật phù hợp với từng môn, từng nội dung, tập trung vào những nội dung có thế mạnh và khả năng tranh chấp huy chương. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm toàn diện về thể lực, kỹ thuật và tâm lý thi đấu.

Mỗi vận động viên cần phát huy năng lực, sở trường, giữ vững bản lĩnh, tập trung, tự tin, bình tĩnh xử lý các tình huống, nỗ lực đạt thành tích cao nhất.

Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu dự lễ xuất quân. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, toàn đoàn phải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, điều lệ và quy định của ban tổ chức; giữ gìn tác phong, văn hóa ứng xử, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tham gia đại hội.

Mỗi thành viên phải là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh người quân nhân cách mạng, thể hiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bằng tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ thi đấu cao thượng.

Các huấn luyện viên, vận động viên dự lễ. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Trung tướng Nguyễn Bá Lực cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp bảo đảm đầy đủ, kịp thời các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, trang bị và phương tiện phục vụ đoàn; quan tâm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng ngừa và phục hồi chấn thương cho vận động viên.

Công tác quản lý quân số, nắm tình hình và duy trì chế độ thông tin, báo cáo cần được thực hiện chặt chẽ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động và thành tích của đoàn, tạo sự cổ vũ, động viên đối với các vận động viên.

Đại diện lực lượng vận động viên phát biểu tại buổi lễ, vận động viên môn đua xe Phạm Lê Xuân Lộc, thuộc Quân khu 7, bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của Quân đội tham gia đại hội.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Đồng chí cho rằng, đây là dịp để vận động viên khẳng định trình độ chuyên môn, năng lực thi đấu, thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; qua đó lan tỏa hình ảnh, bản lĩnh và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ đến với đấu trường thể thao toàn quốc.

Thay mặt các vận động viên, Phạm Lê Xuân Lộc cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm luật và quy chế thi đấu, tôn trọng sự điều hành của ban tổ chức và trọng tài.

Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc thay mặt các tuyển thủ Quân đội bày tỏ quyết tâm thi đấu tốt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Mỗi vận động viên sẽ phát huy cao nhất năng lực, sở trường, giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, chủ động trong từng nội dung, thi đấu hết mình, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất, đóng góp vào kết quả chung của đoàn.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên các vận động viên. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Trước lễ xuất quân, đoàn đã tổ chức dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Sở Chỉ huy Quân khu 7. Với sự chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị cùng quyết tâm của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, Đoàn tuyển thủ Quân đội bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với mục tiêu đạt thành tích cao, giữ vững kỷ luật và khẳng định vị thế của thể thao Quân đội.