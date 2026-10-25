Hơn 800 học sinh Trường THCS Trưng Vương tranh tài tại Giải bóng đá nam

Thầy cô và các em học sinh Trường THCS Trưng Vương tham dự Lễ khai mạc Giải bóng đá nam truyền thống lần thứ VI, năm học 2026-2027.

Giải đấu năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với sự tham gia của 62 đội bóng, quy tụ hơn 800 vận động viên nhí đại diện cho các tập thể lớp thuộc bốn khối 6, 7, 8 và 9. Các đội tham gia tranh tài ở nội dung bóng đá 7 người.

Các lớp trong cùng khối được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội bóng có thành tích xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ giành tấm vé bước tiếp vào vòng tứ kết.

Lãnh đạo Nhà trường phát biểu tại Lễ khai mạc.

Sự kiện là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao trường học, tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Thầy cô và các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua sân chơi truyền thống này, Nhà trường không chỉ khuyến khích các em học sinh tích cực rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn chú trọng giáo dục nhân cách, tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên.

Các cầu thủ ra sân thi đấu.

Đội 6A7 chạm trán 6A17 trong trận đấu đầu tiên của Giải.