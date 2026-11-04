Hơn 800 doanh nghiệp từ 25 quốc gia tham gia 5 triển lãm công nghiệp tại TP.HCM

Ngày 4/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, Công ty Informa Markets Việt Nam phối hợp với các cơ quan, hiệp hội liên quan khai mạc đồng loạt 5 triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp, gồm: Triển lãm quốc tế ngành cấp thoát nước (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh (HVACR Vietnam); Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Vietnam Supporting Industry Fair - VSIF); Triển lãm quốc tế về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi triển lãm.

Với sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, chuỗi triển lãm tạo không gian giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp, chủ đầu tư và khách hàng thương mại.

Các lĩnh vực trưng bày trải rộng từ cấp thoát nước, xử lý nước, năng lượng, công nghệ lạnh, điều hòa không khí đến công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng dữ liệu. Đây cũng là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, phát triển hạ tầng và quá trình chuyển đổi số.

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, cho biết các triển lãm được tổ chức nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh. Bên cạnh khu vực trưng bày, ban tổ chức triển khai chương trình Người mua hàng chiến lược và Tham quan theo đoàn, hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp tham gia triển lãm với các đối tác tiềm năng.

Thông qua các hoạt động kết nối giao thương (B2B), doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, tìm kiếm nhà cung cấp và trao đổi về khả năng hợp tác trong chuỗi cung ứng.

Chuỗi triển lãm tạo cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi công nghệ và tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh.

Đối với lĩnh vực nước, Vietwater 2026 tiếp tục là một trong những điểm nhấn của chuỗi triển lãm. Sự kiện tập trung giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ cấp nước, xử lý nước thải, quản lý tài nguyên nước và phát triển hạ tầng ngành nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá Vietwater là dịp để cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trong khuôn khổ triển lãm, hội thảo kỹ thuật Vietwater 2026 và hội nghị “Chuyển đổi số - Giải pháp thực tiễn cho quản trị nước thông minh” được tổ chức với sự phối hợp của Viện Tài nguyên Nước và Môi trường Đông Nam Á cùng Informa Markets Việt Nam.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ trao đổi về ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng thích ứng trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước.

Bên cạnh Vietwater, Vietnam Energy Week giới thiệu các giải pháp trong lĩnh vực năng lượng; HVACR Vietnam tập trung vào công nghệ lạnh, điều hòa không khí và hệ thống tòa nhà thông minh. Trong khi đó, VSIF hướng đến kết nối các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với nhà sản xuất và chuỗi cung ứng, còn Vietnam Data Center & Cloud Confex tập trung vào hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Việc tổ chức đồng thời 5 triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực liên quan tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và trao đổi nhu cầu hợp tác. Các hoạt động diễn ra trong 3 ngày, từ 4–6/11/2026 tại SECC, TP.HCM.