Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm quốc tế tại TP.HCM

Nghi thức khai mạc diễn ra sáng ngày 4/11 tại Trung tâm triển lãm SECC

Sự kiện quy tụ hơn 800 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo không gian kết nối công nghệ, xúc tiến thương mại và tìm kiếm giải pháp cho các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và sản xuất công nghiệp.

Diễn ra từ ngày 4 đến 6/11/2026, chuỗi triển lãm năm nay đồng thời kết nối 5 sự kiện chuyên ngành, gồm: Vietwater 2026 – triển lãm quốc tế về cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải; Vietnam Energy Week – Tuần lễ Năng lượng Việt Nam; HVACR Vietnam – triển lãm công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh; Vietnam Supporting Industry Fair (VSIF) – Hội chợ Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam; và Vietnam Data Center & Cloud Confex – triển lãm, hội nghị về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Theo ban tổ chức, chuỗi triển lãm dự kiến thu hút hơn 800 doanh nghiệp trưng bày đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại.

Việc tổ chức đồng thời các triển lãm chuyên ngành tạo điều kiện kết nối những lĩnh vực có quan hệ mật thiết trong chuỗi giá trị công nghiệp và phát triển hạ tầng. Từ cấp thoát nước, năng lượng, hệ thống điều hòa không khí đến công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận công nghệ, tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác và giải pháp phù hợp với nhu cầu sản xuất, vận hành.

Một trong những trọng tâm của chuỗi triển lãm năm nay là thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp và các nhà mua hàng. Thông qua chương trình Hosted Buyer Programme và B2B Matching, các cuộc gặp gỡ trực tiếp 1:1 được sắp xếp theo nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm, công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Đáng chú ý, Hội chợ Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì tập trung giới thiệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp Việt Nam. Với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong nước, khu vực trưng bày hướng đến hỗ trợ nhà sản xuất, nhà cung cấp quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới kinh doanh và tham gia sâu hơn vào các hoạt động xúc tiến thương mại.

Năm 2025, cả nước đã khởi công và khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm gần 75%. Sự phát triển của các khu đô thị, tòa nhà thương mại, khách sạn, bệnh viện, cơ sở giáo dục và các công trình hạ tầng quy mô lớn đồng thời kéo theo những yêu cầu mới về cấp thoát nước, bơm – van – đường ống, lọc và xử lý nước, xử lý và tái sử dụng nước thải.

Trong lĩnh vực công nghiệp, quá trình mở rộng các khu, cụm công nghiệp và nhà máy sản xuất cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng nước và môi trường. Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, cả nước dự kiến có hơn 2.100 cụm công nghiệp. Tuy nhiên, hiện mới có hơn 225 cụm công nghiệp đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong khi hạ tầng thu gom và xử lý tại nhiều địa phương vẫn chưa đồng bộ.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mô hình công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, nhu cầu không chỉ dừng ở đầu tư hệ thống xử lý nước thải mà ngày càng mở rộng sang quan trắc trực tuyến, sử dụng và tái sử dụng nước hiệu quả, tự động hóa vận hành và quản lý môi trường.

Đây cũng là những bài toán thực tế mà các đơn vị vận hành, chủ đầu tư, kỹ sư, nhà thầu và tư vấn thiết kế có thể tìm kiếm công nghệ, giải pháp và kinh nghiệm ứng dụng tại Vietwater 2026.

Trong khi đó, Vietwater 2026 tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với ngành nước, nhất là nhu cầu đầu tư hạ tầng cấp thoát nước, xử lý và tái sử dụng nước thải trong bối cảnh đô thị hóa và mở rộng sản xuất công nghiệp. Các giải pháp quan trắc trực tuyến, tự động hóa vận hành, quản lý nước thông minh và kiểm soát ô nhiễm cũng là những nội dung được giới thiệu, trao đổi tại triển lãm.

Ông Nguyễn Hồng Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Nông nghiệp và Môi Trường phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Nguyễn Hồng Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Nông nghiệp và Môi Trường cho biết: Trong những năm tới Chúng tôi xác định chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực Tài nguyên nước là ưu tiên hàng đầu cho quản trị tài nguyên nước bền vững, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động KHCN phục vụ cho việc thực thi Luật Tài nguyên nước, tập trung vào các nội dung điều hòa phân phối tài nguyên nước; hạch toán tài nguyên nước; sử dụng nước tuần hoàn, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm,... nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước.

Thông qua triển lãm là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực năng lượng, Vietnam Energy Week giới thiệu các công nghệ từ nguồn năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo đến truyền tải, phân phối điện, pin và lưu trữ năng lượng. Cùng với đó, HVACR Vietnam tập trung vào công nghệ lạnh, điều hòa không khí và hệ thống tòa nhà thông minh; Vietnam Data Center & Cloud Confex hướng đến các vấn đề về trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số.

Nhiều công nghệ xử lý nước tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chuỗi triển lãm còn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong ba ngày. Nổi bật là Diễn đàn Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam, Hội nghị Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam, Hội nghị Quốc tế HVAC và các hội thảo về chuyển đổi số trong quản trị nước, an ninh nguồn nước, xử lý nước thải và phát triển hạ tầng xanh. Hay chủ đề “Thành phố Bọt biển & Khu công nghiệp sinh thái: Giải pháp hạ tầng xanh cho đô thị và khu công nghiệp Việt Nam”. Trước những thách thức từ đô thị hóa, ngập úng và biến đổi khí hậu tại các đô thị đến khu công nghiệp, mô hình Thành phố Bọt biển (Sponge City) mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý nước mưa thông qua tăng khả năng thấm, lưu trữ và điều tiết nước, kết hợp hạ tầng xanh với hệ thống thoát nước, giải pháp chống ngập úng cho các đô thị. Chủ đề đồng thời mở rộng thảo luận về quản lý nước và tài nguyên tại các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững.

Thông qua việc kết hợp trưng bày công nghệ, trao đổi chuyên môn và kết nối giao thương, chuỗi triển lãm được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững.