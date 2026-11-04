Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghi thức khai mạc triển lãm. (Ảnh: CTV)

Sự kiện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghiệp, hạ tầng ngành nước và tăng trưởng số của Việt Nam.

Chuỗi sự kiện quy tụ năm triển lãm quốc tế: Vietwater 2026-Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải; Vietnam Energy Week-Tuần lễ năng lượng Việt Nam; HVACR Vietnam-Triển lãm Quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh; Vietnam Supporting Industry Fair (VSIF)-Hội chợ Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; Vietnam Data Center và Cloud Confex-Triển lãm và Hội thảo quốc tế về Trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Chuỗi sự kiện thu hút hơn 800 doanh nghiệp trưng bày đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp hơn 20.000 lượt khách tham quan.

Việc kết hợp năm triển lãm chuyên ngành trong cùng một khuôn khổ không chỉ mở rộng quy mô sự kiện mà còn tạo ra sự giao thoa giữa các lĩnh vực có mối liên hệ mật thiết trong chuỗi giá trị công nghiệp và phát triển hạ tầng.

Từ cấp thoát nước, năng lượng, hệ thống HVACR đến công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số, sự kết hợp này mở ra cơ hội kết nối đa chiều giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chủ đầu tư và khách hàng thương mại.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: CTV)

Qua đó, chuỗi triển lãm hướng đến việc tối ưu hóa cơ hội giao thương, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp tích hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Đáng chú ý, sự kiện năm nay đẩy mạnh các chương trình kết nối giao thương chuyên sâu: Hosted Buyer Programme (Chương trình người mua hàng chiến lược); Group Visit Programme (Chương trình tham quan theo đoàn).

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 4-6/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.