Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm công nghiệp tại TPHCM

Chuỗi triển lãm do Sở Công thương TPHCM, Informa Markets Việt Nam và các đối tác phối hợp tổ chức, kéo dài đến ngày 6-11.

Các sự kiện gồm: Vietwater 2026 về cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải; Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); HVACR Vietnam về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh; Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Vietnam Supporting Industry Fair); Vietnam Data Center & Cloud Confex về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi triển lãm. Ảnh: THANH DUNG

Việc tổ chức đồng thời các triển lãm nhằm tăng kết nối giữa những lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ trong chuỗi giá trị công nghiệp và phát triển hạ tầng.

Bên cạnh các gian hàng quốc gia và hoạt động giới thiệu công nghệ, chuỗi triển lãm có chương trình kết nối người mua hàng chiến lược. Các cuộc gặp trực tiếp được sắp xếp trước theo nhu cầu, giúp người mua tiếp cận nhà cung cấp phù hợp, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và ký kết hợp đồng.

Ban tổ chức còn triển khai chương trình tham quan theo đoàn dành cho doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, đơn vị vận hành, cơ quan quản lý, tổ chức và hiệp hội chuyên ngành.

Các doanh nghiệp kết nối giao thương tại chuỗi triển lãm. Ảnh: THANH DUNG

Theo bà Nguyễn Thị Phương Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực, Cục Điện lực (Bộ Công thương), chuỗi triển lãm mở rộng kết nối giữa năng lượng với công nghiệp, công nghệ làm mát, quản lý tài nguyên nước, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu.

“Điều này phản ánh xu hướng phát triển mang tính tích hợp, trong đó hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững không còn là yêu cầu riêng của ngành điện mà ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế”, bà Yến nhận định.