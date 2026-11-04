Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi 5 triển lãm quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Informa Markets Việt Nam, chuỗi triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách tham quan.

Năm triển lãm diễn ra đồng thời gồm Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về cấp thoát nước, công nghệ lọc và xử lý nước thải (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh (HVACR Vietnam); Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) và Triển lãm quốc tế về trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Việc kết hợp các triển lãm chuyên ngành nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chủ đầu tư và khách hàng thương mại, qua đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng số.

Điểm nhấn của sự kiện là các chương trình kết nối giao thương chuyên sâu, gồm Chương trình Người mua hàng chiến lược (Hosted Buyer Programme) và Chương trình Kết nối kinh doanh (B2B Matching Program), với các cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp và đối tác có nhu cầu hợp tác cụ thể.

Theo ban tổ chức, nhu cầu đầu tư hạ tầng và công nghệ tại Việt Nam đang gia tăng. Riêng năm 2025, cả nước khởi công và khánh thành 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm gần 75%.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Việt Nam dự kiến có hơn 2.100 cụm công nghiệp vào năm 2030. Tuy nhiên, hiện mới có hơn 225 cụm công nghiệp đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thực tế này đặt ra yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công nghệ xử lý nước, quan trắc môi trường, tự động hóa và tái sử dụng tài nguyên.

Tại triển lãm, hàng trăm sản phẩm, giải pháp về phát điện, truyền tải, phân phối điện, công nghiệp hỗ trợ, hệ thống HVACR và tòa nhà thông minh được giới thiệu, với sự tham gia của các thương hiệu như EVN, Huawei, Deye, Le Long, Rehlko, Midea và SRNE Solar.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Cuộc thi Thiết kế HVAC Sinh viên toàn quốc 2026 được tổ chức phối hợp với VISRAE và Chi hội ASHRAE Việt Nam, nhằm khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực công nghiệp, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.