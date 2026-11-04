Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi 5 triển lãm công nghiệp

Ngày 4/11, chuỗi 5 triển lãm công nghiệp đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, thu hút hơn 800 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chuỗi triển lãm do Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, Informa Markets Việt Nam và các đối tác phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 6/11.