Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sự kiện Triển lãm và Hội nghị Năng lượng toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027). (Ảnh: BTC)

Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027), do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events phối hợp tổ chức tại Hà Nội sáng 17/11.

Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư lớn vào nguồn điện và hạ tầng: theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030 ước tính đạt 136,3 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 được tổ chức nhằm mở ra cơ hội kết nối nguồn vốn, công nghệ quốc tế, đồng thời giới thiệu các dự án và kinh nghiệm vận hành của Việt Nam tới đối tác toàn cầu.

Với các diễn đàn cấp cao, hội nghị, hội thảo chuyên ngành, triển lãm và các cuộc gặp trực tiếp cùng thông điệp "Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á", sự kiện hướng tới trở thành điểm hẹn của ngành năng lượng toàn cầu tại Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Công thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, để triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân; và GEEC 2027 là "nền tảng giải pháp thiết thực cho những yêu cầu này".

Thứ trưởng Công thương Trương Thanh Hoài phát biểu. (Ảnh: BTC)

Ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức GEEC 2027, Thứ trưởng Công thương kỳ vọng sự kiện sẽ cung cấp thêm một kênh trao đổi thông tin, chính sách với các đối tác quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước của ngành năng lượng.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc điều hành Tập đoàn Vingroup, bày tỏ mong muốn thông qua GEEC 2027, các doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp. Song song đó, các nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường và những cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc toàn cầu của dmg events cho biết, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành năng lượng, từ việc tìm kiếm, bảo đảm các nguồn cung mới đến hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Để biến những cơ hội này thành các dự án cụ thể, đại diện dmg events cho rằng, cần có nguồn vốn, công nghệ và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên. Các nhà phát triển dự án cần nguồn tài chính; các đơn vị vận hành cần thiết bị và chuyên môn kỹ thuật; trong khi các doanh nghiệp quốc tế cần những đối tác tại Việt Nam am hiểu thị trường và có năng lực triển khai dự án hiệu quả.

Ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc toàn cầu của dmg events phát biểu. (Ảnh: BTC)

GEEC 2027 là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events nhằm phát triển các triển lãm và hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện gồm 2 hoạt động chính: triển lãm và chuỗi hội thảo, hội nghị chuyên ngành. Trong đó, không gian triển lãm có quy mô dự kiến 6 sảnh, chia theo các khu vực: điện-khí đốt-năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Các phân khu chính bao gồm: nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ, các giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt và năng lượng công nghiệp; giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, AI và số hóa.

Bên cạnh các phân khu chuyên ngành là khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, Không gian Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng toàn cầu.

Song song với triển lãm là chuỗi hội nghị chiến lược và hội nghị chuyên ngành, cùng các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao và chương trình kết nối doanh nghiệp.

Hội nghị chiến lược quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung trao đổi về các ưu tiên an ninh năng lượng, đầu tư và hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh của Việt Nam.

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng toàn cầu Việt Nam được định hướng trở thành sự kiện thường niên của thị trường năng lượng, qua đó góp phần nâng cao năng lực ngành điện và năng lượng tái tạo trong nước, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.