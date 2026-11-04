Hơn 800 doanh nghiệp kết nối công nghệ phục vụ phát triển hạ tầng xanh

Đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển hạ tầng và sản xuất công nghiệp.

Sáng 4/11, chuỗi 5 triển lãm về công nghệ và công nghiệp khai mạc, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ và trao đổi giải pháp phục vụ phát triển hạ tầng, sản xuất.

Các lĩnh vực trưng bày gắn với nhu cầu xây dựng, vận hành đô thị, khu công nghiệp và công trình kinh tế. Việc tổ chức đồng thời giúp khách tham quan tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm, đối chiếu khả năng ứng dụng và tìm kiếm những giải pháp có thể kết hợp trong cùng dự án.

Chuỗi năm triển lãm quy tụ hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong lĩnh vực nước, Vietwater 2026 – Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải có hơn 400 đơn vị tham gia đến từ 25 quốc gia. Các sản phẩm, công nghệ tập trung vào xử lý nước, nước thải, chất thải rắn và tái chế.

Khách tham quan tìm hiểu thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và vận hành công trình.

Triển lãm còn giới thiệu giải pháp cấp nước sinh hoạt, cung ứng nước cho nông nghiệp, kiểm soát khối lượng và chất lượng nguồn nước. Những công nghệ phục vụ phòng chống lũ lụt, quản lý thiên tai cũng được đưa vào nội dung trưng bày, mở rộng lựa chọn cho các đơn vị quản lý và khai thác tài nguyên nước.

Nhóm giải pháp này gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong bối cảnh nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và phát triển đô thị gia tăng. Cùng với khả năng cung ứng, các công nghệ hướng đến xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ở lĩnh vực năng lượng, nội dung trao đổi tập trung vào quá trình chuyển dịch năng lượng, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số. Yêu cầu bảo đảm nguồn cung an toàn, ổn định được đặt trong mối liên hệ với việc xây dựng hệ thống năng lượng hiện đại, sử dụng hiệu quả và thích ứng với biến động thị trường.

Doanh nghiệp giới thiệu giải pháp xử lý nước, nước thải và bảo vệ môi trường tại Vietwater 2026.

Các giải pháp về sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh (HVACR), công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số góp phần bổ sung lựa chọn cho doanh nghiệp. Đây là những lĩnh vực có liên hệ trực tiếp với quá trình vận hành nhà máy, bệnh viện, công trình thương mại và khu đô thị.

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, đại diện ban tổ chức, cho biết nhu cầu đầu tư hạ tầng đang mở thêm dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp liên quan. Riêng năm 2025, cả nước đã khởi công và khánh thành hàng trăm dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi nhu cầu hợp tác, kết nối cung ứng thiết bị và giải pháp công nghệ.

Theo ông Ben Wong, việc mở rộng đô thị, khu công nghiệp và các công trình quy mô lớn kéo theo nhu cầu về hệ thống cấp nước tin cậy, giải pháp năng lượng hiệu quả, công nghệ HVACR, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số. Sự hợp tác giữa các lĩnh vực sẽ góp phần mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu vận hành dự án.

Thông qua hoạt động trưng bày và trao đổi chuyên môn, sự kiện mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối nhà cung cấp, tìm hiểu phương án đầu tư và lựa chọn công nghệ phù hợp. Việc tiếp cận đồng thời nhiều lĩnh vực cũng giúp các đơn vị xem xét nhu cầu hạ tầng trong tổng thể hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển xanh và bền vững.