Hơn 800 đoàn viên, thanh niên lan tỏa thông điệp 'Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá'

Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026

Lễ mít tinh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức. Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế); bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng nhóm Sống khỏe và Môi trường, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Hơn 800 đoàn viên, thanh niên tham gia buổi lễ

Với sự tham gia của hơn 800 đoàn viên, thanh niên, chương trình tạo nên không khí sôi nổi thông qua các hoạt động văn nghệ, giao lưu, tìm hiểu kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá, nghi thức phát động hưởng ứng và đạp xe diễu hành tuyên truyền xây dựng môi trường không khói thuốc.

Thanh niên tiên phong xây dựng môi trường không khói thuốc

Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết phát biểu

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới, đang tiếp tục đặt ra những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên.

Theo anh, những hình thức quảng bá tinh vi, tâm lý tò mò và ảnh hưởng từ bạn bè có thể khiến người trẻ tiếp cận các sản phẩm gây nghiện khi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả. Vì vậy, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà phải hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành hành vi tự giác và duy trì lối sống không khói thuốc.

Để thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” trở thành hành động thường xuyên, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện ba nội dung trọng tâm.

Trước hết, mỗi đoàn viên, thanh niên cần bắt đầu từ chính mình, chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; đồng thời vận động người thân, bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh.

Cùng với đó, mỗi cơ sở Đoàn cần trở thành một điểm sáng trong xây dựng môi trường không khói thuốc, gắn hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường phối hợp với ngành y tế, nhà trường và các cơ quan liên quan; đổi mới phương thức truyền thông, phát huy lợi thế của nền tảng số và sức sáng tạo của thanh niên để thúc đẩy thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Những định hướng này khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên, thay vì chỉ dừng lại ở các chiến dịch tuyên truyền.

Bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ trước tác hại của thuốc lá

TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh sử dụng thuốc lá là một trong những thách thức nghiêm trọng

Phát biểu tại lễ mít tinh, TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh sử dụng thuốc lá là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo thông tin được đại diện Quỹ Phòng bệnh dẫn ra, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Báo cáo xu hướng toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2024 cho thấy, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, con số này là hơn 103.000 người mỗi năm, bao gồm khoảng 84.500 trường hợp tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 trường hợp do hút thuốc thụ động.

Đáng chú ý, sau 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng môi trường không khói thuốc. Tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống 22,4%; tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng giảm từ 54,3% xuống 35,6%.

Tuy nhiên, theo TS.BS Trần Khánh Thu, để những kết quả này thực sự bền vững, cần tiếp tục thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân, đặc biệt là thanh niên – lực lượng có sức sáng tạo, tinh thần xung kích và khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đại diện Quỹ Phòng bệnh kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu thực hiện lối sống không thuốc lá; chủ động tìm hiểu, chia sẻ thông tin chính xác về tác hại của thuốc lá và vận động người thân, bạn bè từ bỏ thuốc lá.

Trong bối cảnh các sản phẩm thuốc lá mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với giới trẻ, việc thực hiện Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

TS.BS Trần Khánh Thu cũng khẳng định, Quỹ Phòng bệnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên; đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền, tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa lối sống không thuốc lá.

Lan tỏa thông điệp bằng những hành động thiết thực

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu, truyền thông về tác hại của thuốc lá với giới trẻ.

Các hoạt động giao lưu, truyền thông về tác hại của thuốc lá

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ sôi động, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những quy định pháp luật liên quan thông qua các nội dung giao lưu, tuyên truyền.

Đặc biệt, nghi thức phát động hưởng ứng “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá – Chọn sức khỏe, chọn tương lai” diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc.

Nghi thức phát động trên sân khấu

Hình ảnh các đại biểu cùng thực hiện nghi thức phát động trên sân khấu, phía sau là thông điệp “Chọn sức khỏe – Chọn tương lai”, tạo nên điểm nhấn trực quan cho chương trình.

Hoạt động đạp xe diễu hành hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc

Ngay sau lễ mít tinh, hoạt động đạp xe diễu hành hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc tiếp tục đưa thông điệp của chương trình ra ngoài khuôn viên hội trường.

Hoạt động đạp xe diễu hành hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc

Trong những chiếc áo trắng mang biểu tượng không hút thuốc, các đoàn viên, thanh niên cùng đạp xe với những tấm biển tuyên truyền về xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026. Hoạt động góp phần đưa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá đến gần hơn với cộng đồng.

Không chỉ là một sự kiện truyền thông, lễ mít tinh còn góp phần khẳng định trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

Thông qua chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) kỳ vọng thông điệp “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá – Chọn sức khỏe, chọn tương lai” sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.