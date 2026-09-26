Hơn 80% trường học tại Đồng Nai đã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh

Khám sức khỏe cho trẻ mầm non trên địa bàn xã Đak Nhau. Ảnh: Sơn Huỳnh

Lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh: Khám sức khỏe đầu năm học là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác y tế trường học. Qua khám, học sinh được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản như: chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực, khám sức khỏe tâm thần và một số nội dung chuyên khoa phù hợp với từng lứa tuổi. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị khi cần thiết.

Ngành Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trong việc tổ chức khám sức khỏe, lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cho học sinh. Đồng thời, quan tâm theo dõi những học sinh có nguy cơ mắc các bệnh học đường như: tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, thừa cân, béo phì hoặc suy dinh dưỡng.

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, các trường cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng hợp lý, vận động thể lực và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập và phát triển toàn diện.

Năm học 2026-2027, toàn thành phố Đồng Nai có 707 trường ở các cấp học (mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp) với tổng quy mô hơn 1 triệu trẻ em, học sinh và học viên.

Khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh là một phần quan trọng trong công tác khám sức khỏe miễn phí toàn dân mà toàn thành phố Đồng Nai đang nỗ lực thực hiện. Mục tiêu là đến cuối năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần; đồng thời, được tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe suốt vòng đời.