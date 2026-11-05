Hơn 80 sự kiện miễn phí, giảm giá vé dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại buổi họp báo sáng 5/11. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Thông tin tại họp báo về công tác tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết tính đến ngày 5/11, cả nước chuẩn bị hơn 400 chương trình, hoạt động phục vụ công chúng. Trong đó, có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm.

Hiện có 83 sự kiện miễn phí hoặc giảm giá vé tại các bảo tàng và điểm đến văn hóa trên cả nước, tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử và di sản văn hóa.

Ngày 24 tháng 11 hằng năm chính thức được Quốc hội thông qua là Ngày Văn hóa Việt Nam, và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các Bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều hoạt động như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Các chương trình tập trung vào 6 nhóm hoạt động chính: Tuyên truyền qua hình thức cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn và phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc, giáo dục văn hóa; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá các giá trị văn hóa; biểu dương và nhân rộng các mô hình.

Trong chuỗi hoạt động, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Lễ khai mạc dự kiến được tổ chức tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), còn các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 - 24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được triển khai nhằm đưa các tác phẩm điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Bên cạnh đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11/2026, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Chương trình khuyến khích cộng đồng sáng tạo âm nhạc, giới thiệu những giai điệu, tác phẩm gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc và thế hệ; đồng thời quảng bá giá trị âm nhạc Việt Nam, đặc biệt tới giới trẻ. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng, dự kiến công diễn các tác phẩm vào ngày 24/11.

Để hỗ trợ công chúng tìm hiểu các hoạt động, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được đưa vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt đầu tháng 11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa sẽ được cập nhật thường xuyên trên nền tảng trước, trong và sau ngày 24/11.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn cũng được tổ chức tại các địa phương, kết hợp biểu diễn, giới thiệu di sản và tạo không gian trải nghiệm cho công chúng.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, với hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Từ ngày 21 đến 24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật được tổ chức quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền – Hàng Khay.

Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo kế hoạch, chương trình kéo dài 120 phút, tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai. Các tiết mục kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc, công nghệ sân khấu hiện đại và những màn pháo hoa đan xen.

Ban tổ chức dự kiến phát hành khoảng 38.000 vé miễn phí. Trả lời Mekong ASEAN về việc cung cấp vé, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đã chuẩn bị hệ thống nền tảng cấp phát vé điện tử, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, khán giả có nhu cầu tham dự.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

“Việc cấp phát vé cần vừa thuận tiện, vừa bảo đảm vé đến đúng đối tượng, những khán giả yêu thích và mong muốn tham gia chương trình. Các thông tin chi tiết về nền tảng, thời điểm cung cấp vé và điều kiện nhận vé sẽ được công bố sau khi báo cáo ban tổ chức, để người dân quan tâm có thể nắm bắt và thực hiện,” bà Hà chia sẻ.

Tại các địa phương khác, chuỗi hoạt động hưởng ứng được xây dựng gắn với di sản và đặc trưng văn hóa từng vùng, miền. Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22 - 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống.

Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Ninh Bình, Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, cùng các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản. Bảo tàng Ninh Bình sẽ tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Ở thành phố Huế, chuỗi hoạt động từ ngày 22 đến 24/11 gồm chương trình “Tình khúc Huế”, các chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số dự kiến khai mạc ngày 22/11 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11. Quảng Ngãi sẽ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa ngày 18/11, tổ chức Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 20 đến 23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống.

Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku từ ngày 20 đến 30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Tại Khánh Hòa, chương trình “Thanh âm quê hương” diễn ra tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4. Hoạt động trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa được tổ chức ngày 24/11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương. Địa phương còn tổ chức trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý trong ngày 24/11.

Tây Ninh sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20/11, kết hợp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm và thể thao dân tộc. An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đồng Tháp dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, cùng các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng cũng được tổ chức như Tuần lễ nghệ thuật biểu diễn, các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và các hoạt động trải nghiệm tại thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.