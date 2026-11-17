Nhớ lại thời khắc xảy ra sạt lở, ông ALăng Mương (ngụ thôn Atêếp) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngôi nhà của gia đình ông bị đất đá vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn trong vụ núi sạt. “Sáng sớm 28/10/2025, ngọn đồi phía sau làng bất ngờ đổ sập. May mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời tổ chức di dời nên toàn bộ người dân đều an toàn”, ông Mương nhớ lại.

Sau thiên tai, gia đình ông được Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới trước Tết Nguyên đán 2026 theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”. “Nay gia đình tôi và bà con đã chuyển về làng tái định cư mới, ai cũng phấn khởi. Có nơi ở an toàn nên không còn thấp thỏm, lo lắng mỗi khi mưa lũ về”, ông Mương chia sẻ.

Trước đây, làng Atêếp nằm dưới chân những ngọn đồi cao. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, sáng 28/10/2025, một quả đồi bất ngờ sạt xuống, vùi lấp và làm hư hỏng nhiều ngôi nhà. Trước tình hình nguy hiểm, chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân, đồng thời khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, khu tái định cư Atêếp đã hình thành với những căn nhà kiên cố trên địa hình bằng phẳng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khi được chuyển đến nơi ở mới, chấm dứt những tháng ngày sống trong thấp thỏm, bất an.

Nhiều ngôi nhà ở thôn Atêếp bị đất đá vùi lấp, hư hỏng nặng sau trận sạt lở vào cuối tháng 10/2025.

“Trước đây, cứ đến mùa mưa là gia đình lại lo sạt lở. Nay được chính quyền bố trí đất tái định cư, tôi vui lắm. Không chỉ có chỗ ở an toàn, gia đình còn có mặt bằng thuận lợi để buôn bán, cải thiện thu nhập, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn”, chị A Lăng Thị Tết (ngụ thôn Atêếp) chia sẻ.

Theo Trưởng thôn Atêếp, ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Avương đã khẩn trương khảo sát, lựa chọn địa điểm và bố trí khu tái định cư bảo đảm an toàn. Tổng cộng 81 hộ dân sống trong vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở được sắp xếp nơi ở mới, từng bước xây dựng nhà cửa kiên cố, ổn định cuộc sống.

Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã Avương cho biết, thôn Atêếp là địa bàn biên giới, xa trung tâm, giao thông và thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế. Trước đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến 27/10/2025, nhận định khu vực có nguy cơ sạt lở cao, Công an xã đã tham mưu chính quyền thành lập tổ công tác bám địa bàn, khảo sát các điểm xung yếu và xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo diễn biến mưa lũ, vận động người dân sơ tán khi cần thiết. Qua đánh giá, nhận thấy nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của bà con, Công an xã đã báo cáo lãnh đạo địa phương để triển khai phương án di dời.

Khu tái định cư mới được xây dựng khang trang, kiên cố, giúp 81 hộ dân thôn Atêếp an tâm ổn định cuộc sống.

“Dù việc sơ tán diễn ra trong đêm tối, mưa lớn, nhiều tuyến đường vào thôn xuất hiện các điểm sạt lở nguy hiểm, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển và mang theo tài sản thiết yếu. Nhờ triển khai kịp thời, toàn bộ người dân được sơ tán an toàn trước khi vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra”, Trung tá Thìn chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Avương cho biết, cuối năm 2025, tình hình mưa lũ, sạt lở trên địa bàn diễn biến phức tạp, đe dọa nhiều khu dân cư. Nhờ chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, địa phương đã kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.