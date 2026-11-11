Hơn 80% doanh nghiệp tại Vietnam Foodexpo 2026 có chứng nhận quốc tế

Từ ngày 11 - 14/11, Vietnam Foodexpo 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh, do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Triển lãm năm nay có quy mô hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố và hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan, Australia...

Các sản phẩm trưng bày khá đa dạng, từ nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống đến máy móc, thiết bị chế biến, công nghệ bảo quản và đóng gói. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Đường Quảng Ngãi, Tài Ký, Lương Quới, Yến sào Khánh Hòa, Antesco, Visimex, Dh Foods... tham gia giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cùng các đại biểu tham quan gian hàng.

Đặc biệt, khu gian hàng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam có diện tích hơn 300 m², quy tụ các doanh nghiệp như LC Foods, Colusa - Miliket, Liksin, Nafoods Group, TH Food và Richy Group. Đây là dịp giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đồng thời thể hiện năng lực sản xuất và chất lượng của doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng 11/11, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngành công nghiệp thực phẩm và nông thủy sản giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế, an ninh lương thực và xuất khẩu. Vì vậy, việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu là yêu cầu cần thiết.

Một điểm đáng chú ý tại triển lãm năm nay là năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam. Hơn 90% doanh nghiệp Việt tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO; hơn 80% có các chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC 22000, Halal, EU Organic và những chứng nhận liên quan. Gần 100 doanh nghiệp có chứng nhận Halal, hướng tới thị trường với khoảng 2 tỷ người tiêu dùng tại hơn 100 quốc gia.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu khai mạc sự kiện.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức các chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế, trong đó có các đoàn thương nhân đến từ Canada, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia. Một số nhà phân phối, hệ thống bán lẻ trong nước như MM Mega Market, Central Retail, AEON Việt Nam, Bách Hóa Xanh, GS25 và Satra cũng tham gia kết nối với doanh nghiệp cung ứng.

Các hoạt động giao thương được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp đơn vị thu mua, tìm kiếm đối tác dài hạn và mở rộng kênh phân phối. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm và thị hiếu của từng thị trường.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026, tập trung vào bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU; diễn đàn chính sách phát triển thương mại trong nước lần thứ III với chủ đề kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống phân phối bán lẻ.

Thông qua các hoạt động trưng bày, kết nối và trao đổi chuyên ngành, Vietnam Foodexpo 2026 hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đồng thời thúc đẩy nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.