Hơn 80 doanh nghiệp, cơ sở tham gia hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 30/9, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026. Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng về sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu với nhiều sản phẩm có lợi thế. Trong đó, Hà Tĩnh có nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp quốc gia, có tiềm năng mở rộng thị trường.

Hội nghị với sự tham gia của hơn 80 nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Đây là kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo diễn đàn để các nhà cung cấp trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và các tổ chức xúc tiến thương mại trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và hình thành các cơ hội hợp tác cụ thể. Việc trưng bày, quảng bá và livestream trên các nền tảng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp mở rộng phương thức tiếp cận khách hàng, thị trường và đối tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu khai mạc hội nghị.

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà cung cấp chủ động giới thiệu năng lực sản xuất, chất lượng, sản lượng, giá thành, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng đơn hàng; cầu thị lắng nghe yêu cầu của đối tác để từng bước hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Các doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và tổ chức xúc tiến thương mại chia sẻ cụ thể về thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm, yêu cầu của khách hàng, giúp các nhà sản xuất có định hướng phù hợp trong tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm.

Với các tổ chức xúc tiến thương mại, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong kết nối thông tin, doanh nghiệp và thị trường, tăng cường liên kết giữa các địa phương trong khu vực và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trong kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường liên kết xúc tiến thương mại giữa Hà Tĩnh với các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng đánh giá cao Sở Công Thương Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức chương trình hội nghị bài bản, sáng tạo; góp phần tăng cường kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ mới phát triển quốc tế KTS Group Hoàng Văn Ngọc tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ; nhu cầu kết nối giao thương, năng lực cung ứng và nhu cầu tìm kiếm đối tác; trao đổi, thảo luận về cơ hội hợp tác...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tham quan gian hàng cam hữu cơ Bảo Phương (xã Vũ Quang)

Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Hà Tĩnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo các Cục Xúc tiến thương mại; lãnh đạo các sở, ngành Hà Tĩnh trực tiếp tham gia livestream quảng bá sản phẩm Hà Tĩnh trên nền tảng thương mại điện tử.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại và các sở, ngành Hà Tĩnh chứng kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị.