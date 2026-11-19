Quang cảnh buổi tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá

Phát biểu tại buổi tập huấn, BS CK II Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng nhấn mạnh: Thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn đe dọa sức khỏe những người xung quanh do hít phải khói thuốc.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang đặt ra thêm nhiều thách thức trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

BS CK II Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu khai mạc

Trước thực tế này, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, việc tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, từ năm 2025, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng. Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian diễn ra tập huấn, các học viên được cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá và hút thuốc thụ động; cách nhận diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Đồng thời, cập nhật những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các mức xử phạt vi phạm hành chính có liên quan; triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá.

Ngoài ra, chương trình còn hướng dẫn việc xét tặng Giải thưởng Môi trường không khói thuốc lá và xây dựng nơi làm việc không khói thuốc.

Thông qua hoạt động này, nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và xử lý vi phạm cho lực lượng công an, từ đó phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở.