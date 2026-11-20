Tại dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế vừa trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất cơ quan quản lý thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép thông tin để đăng ký thuế, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Rất nhiều trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do bị mạo danh đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Điều kiện là cá nhân đã có phản ánh, tố giác hoặc tin báo về tội phạm gửi cơ quan công an và cơ quan thuế nhận được văn bản của đơn vị này xác nhận đã tiếp nhận, đang giải quyết vụ việc.

Đối với trường hợp đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan quản lý thuế thực hiện hủy bỏ theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, từ ngày 23/8 đến 23/10/2026, cơ quan thuế tiếp nhận hơn 8.900 phản ánh qua ứng dụng eTax Mobile về việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là số phản ánh, chưa phải số vụ việc đã được xác minh có hành vi giả mạo.

Để tháo gỡ cho những trường hợp này, theo dự thảo, cơ quan công an có trách nhiệm gửi văn bản thông báo việc tiếp nhận, tiến độ và kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế để xử lý theo thẩm quyền. Cá nhân không phải nộp hồ sơ đồng thời cho cả ba cơ quan.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc tạm thời chưa áp dụng hoặc hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh không đồng nghĩa với việc cá nhân đương nhiên được xác nhận không có nghĩa vụ thuế hoặc được miễn các biện pháp cưỡng chế khác.

Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028.