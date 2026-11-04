Hơn 8,8 triệu người dân Hà Nội tham gia bảo hiểm y tế

Người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia khám sức khoẻ định kỳ. (Ảnh: VÂN VÂN)

Thông tin từ Thống kê Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2026, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai đồng bộ, trọng tâm là thực hiện chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp các nhóm yếu thế, chăm lo hộ có hoàn cảnh khó khăn và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Hoạt động bảo đảm an sinh có sự tham gia của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác chăm lo người có công tiếp tục được chú trọng. Sở Nội vụ đã tiếp nhận, giải quyết 1.314 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi, đồng thời các trung tâm triển khai điều dưỡng tập trung cho 2.799 lượt người có công, kinh phí gần 17 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin người có công nhằm phục vụ việc thực hiện chế độ, chính sách đúng đối tượng.

Đối với nhóm yếu thế, thành phố tiếp tục áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội 650.000 đồng/tháng từ đầu năm 2026, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi trong tháng 10/2026. Tổ chức vận động doanh nghiệp chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình hỗ trợ nhà ở, sinh kế, học nghề. Đến nay, Quỹ đã chi hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng, góp phần xây mới, sửa chữa 308 nhà Đại đoàn kết, trao 175 xe lăn cho người khuyết tật và thực hiện 10.997 suất hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho các hộ khó khăn.

Về chăm sóc sức khỏe, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, trong đó triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình.

Đến nay, 126/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch, phân nhóm đối tượng và điều phối lịch khám; 37 bệnh viện công lập được phân công hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở. Đồng thời, theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ và không thuộc diện tham gia bắt buộc, cùng một số nhóm chính sách khác theo quy định.

Về giải quyết việc làm, trong tháng 10/2026, thành phố đã giải quyết việc làm cho 22,3 nghìn lao động. Trong đó giải quyết việc làm cho 4.700 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 385 tỷ đồng; 977 lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm; 531 lao động được giải quyết việc làm qua hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 16,1 nghìn lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Tính chung 10 tháng năm 2026, thành phố đã giải quyết việc làm cho 183,3 nghìn lao động, vượt 7,2% kế hoạch năm, nhưng giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giải quyết việc làm cho 32,1 nghìn lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 3.396 tỷ đồng; 11,4 nghìn lao động nhận được việc làm qua các phiên, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; gần 3.100 lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động và 136,7 nghìn lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được duy trì nhằm hỗ trợ người lao động trong giai đoạn chuyển đổi việc làm.

Trong tháng 10, thành phố ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 6.958 người lao động với số tiền hỗ trợ 265,5 tỷ đồng, trong đó 2.027 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề cho 116 người với số tiền 453 triệu đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 58.198 người lao động với số tiền 2.209 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 858 người lao động, với tổng kinh phí khoảng 3,4 tỷ đồng.

Kết quả giải quyết việc làm cho thấy, các chính sách hỗ trợ tạo sinh kế và kết nối thị trường lao động của thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách và hệ thống dịch vụ việc làm.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu và dự báo cung-cầu lao động, tăng hiệu quả kết nối tuyển dụng, đồng thời gắn hỗ trợ thất nghiệp với đào tạo lại, chuyển đổi nghề để tạo việc làm ổn định, bền vững cho người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 10 năm nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thủ đô là 96,50% dân số với hơn 8,8 triệu người tham gia, tăng 1,15% so với tháng trước, tăng 5,14% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 4,01% so với thời điểm kết thúc năm 2025.

Toàn thành phố có hơn 2,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 48,69% lực lượng trong độ tuổi lao động, tăng 2,00%, tăng 20,03% và tăng 16,64%. Hơn 153,4 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 4,76% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 0,43%, tăng 15,81% và tăng 14,24%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2,71 triệu người, chiếm 47,12%, tăng 1,99%, tăng 19,50% và tăng 16,19%. Các số liệu về người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa bao gồm lực lượng vũ trang và các trường hợp tham gia bảo hiểm dưới 3 tháng và đang bảo lưu.

Tính đến hết tháng 10/2026, tổng số tiền thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 77,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,99% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 78,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,0%, trong đó: Chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là 43,1 nghìn tỷ đồng (chi từ nguồn Ngân sách nhà nước 7.800 tỷ đồng; chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội 35,3 nghìn tỷ đồng); chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 28,2 nghìn tỷ đồng.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Hà Nội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân; đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm…