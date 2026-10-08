Hơn 8.545 tỷ đồng làm đường ven biển qua tỉnh Cà Mau

Ngày 8/10, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Cà Mau (đoạn Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm và đoạn Sông Đốc - Tiểu Dừa).

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 79,5km, đi qua 6 xã: Đất Mới, Cái Đôi Vàm, Sông Đốc, Khánh Hưng, Đá Bạc, Khánh Lâm và U Minh. Dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030.

Dự án được chia làm hai đoạn: Đoạn 1 (Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm) chiều dài khoảng 24,9km (trong đó có 5,4km thuộc Dự án cao tốc Cái Nước - Đất Mũi do Bộ Quốc phòng đã đầu tư). Điểm đầu kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh tại xã Đất Mới (cách cầu Kênh Tắc khoảng 1,85km); điểm cuối tại xã Cái Đôi Vàm, nối tiếp đoạn Cái Đôi Vàm - Sông Đốc.

Đoạn 2 (Sông Đốc - Tiểu Dừa) chiều dài khoảng 54,6km (trong đó bao gồm 0,5km đã đầu tư từ nút giao đường dẫn cầu Sông Đốc đến hết dự án Khu dân cư khóm 9 bờ Bắc Sông Đốc). Điểm đầu giao với nút giao bờ Bắc đường dẫn cầu Sông Đốc (xã Sông Đốc); điểm cuối kết nối với tuyến đường bộ ven biển tỉnh An Giang tại xã U Minh.

Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV đồng bằng tùy từng đoạn tuyến. Mặt đường rộng 7m, nền đường cơ bản rộng 12m. Riêng đoạn qua trung tâm xã Sông Đốc sẽ đầu tư hoàn thiện mặt cắt ngang theo lộ giới quy hoạch.

Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trên tuyến dự kiến xây mới 32 cầu bê tông cốt thép với quy mô tương ứng đường cấp III đồng bằng, tổng chiều rộng mặt cầu 12m (bao gồm 7m phần xe chạy, 4m làn hỗn hợp và 1m gờ lan can).

Đồng thời, đầu tư các tuyến kết nối ngang từ đường ven biển đến các khu dân cư tập trung, trung tâm xã, khu vực cửa biển, khu tái định cư và các tuyến giao thông phụ trợ cần thiết.

Dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 8.545 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Tiến độ chuẩn bị dự án bắt đầu từ năm 2026 và triển khai thi công từ năm 2027 - 2030.

Dự án được tách thành hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 1.148 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư; Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển với kinh phí hơn 7.396 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Tuyến đường ven biển khi hoàn thành sẽ góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công trình không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối liên hoàn trục giao thông ven biển qua Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và hệ thống giao thông quốc gia, mà còn nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và thúc đẩy kinh tế biển khu vực phát triển bền vững.