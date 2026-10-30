Hơn 8.500 căn hộ tại 64 chung cư cũ ở TP HCM thuộc diện phải tháo dỡ

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP HCM chiều ngày 29/10, thành phố đã hoàn thành rà soát, kiểm định chất lượng các chung cư cũ trong tháng 10/2026. Kết quả cho thấy có 64 chung cư, gồm 106 lô với 8.577 căn hộ, thuộc diện phải di dời, tháo dỡ. Không có trường hợp nào được xác định phải tháo dỡ khẩn cấp.

Đối với các chung cư chưa hoàn tất di dời người dân, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP HCM yêu cầu chính quyền các phường khẩn trương rà soát nhu cầu tạm cư, chủ động bố trí chỗ ở hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà theo quy định.

Các địa phương cũng được yêu cầu thông báo kết quả kiểm định đến chủ sở hữu và đơn vị quản lý vận hành; lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tập trung tại những khu vực có kết cấu hư hỏng nặng. Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn cũng phải được tăng cường trong thời gian chờ phá dỡ, cải tạo hoặc xây dựng lại.

Đáng chú ý, trong số 16 chung cư cấp D được kiểm định từ năm 2017, thành phố đã di dời 828/1.194 hộ dân. Trong đó, 12 chung cư đã di dời toàn bộ 608 hộ; hai chung cư di dời một phần với 220/367 hộ; hai chung cư còn lại vẫn còn 219 hộ chưa di dời.

Hiện thành phố đang triển khai thi công tại một số chung cư, đồng thời thực hiện các dự án phục vụ lợi ích công cộng đối với những công trình thuộc diện xử lý theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Một trong những trường hợp đang được triển khai là chung cư Vĩnh Hội (các lô A, B, C) tại phường Khánh Hội. Công tác di dời và bố trí tạm cư đang được thực hiện song song với việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư và công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án.

Theo phương án được UBND quận 4 cũ phê duyệt tháng 3/2025, có 232 căn hộ thuộc tài sản công được sử dụng để bố trí tạm cư cho người dân tại chung cư Vĩnh Hội. Các hộ dân không phải trả tiền thuê nhà và chi phí quản lý vận hành, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí sử dụng riêng như điện, nước và vệ sinh.

Sở Xây dựng cho biết quỹ nhà ở thuộc tài sản công của thành phố hiện đã được phân bổ phục vụ các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm, cấp bách và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. Trường hợp quỹ nhà không đáp ứng đủ nhu cầu, UBND các phường sẽ nghiên cứu phương án hỗ trợ chi phí thuê nhà cho người dân theo quy định.

Đối với cơ chế hỗ trợ đầu tư, chung cư Vĩnh Hội hiện chưa có chủ đầu tư. Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND, trong đó có hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kinh phí di dời theo các điều kiện quy định.

Hiện trạng chung cư Vĩnh Hội. (Nguồn: Tường Phát Land).

Về kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng đã trình UBND TP HCM kế hoạch tổ chức thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Kế hoạch xác định cụ thể trách nhiệm và thời gian thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị và từng chung cư.

Thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án chung cư được xây dựng trước năm 1975 và trong giai đoạn 1975 - 1994; đồng thời hoàn thành sửa chữa, nâng cấp, gia cố các chung cư không thuộc diện phá dỡ trong năm 2027.

Riêng 64 chung cư thuộc diện phải phá dỡ sẽ được triển khai cải tạo, xây dựng lại từ nay đến năm 2030.

Sở Xây dựng hiện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.