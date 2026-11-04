Hơn 8.300 căn nhà ở cho thuê đã hoàn thành

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh đã thông tin về tiến độ phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các giải pháp giúp người dân tiếp cận nhà ở với giá phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh thông tin tại họp báo. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Theo Thứ trưởng, hiện cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án nhà ở xã hội với quy mô 363.065 căn. Trong đó, có 128 dự án được cấp mới với quy mô 183.293 căn, gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành 46.962 căn trên tổng chỉ tiêu 97.271 căn, tương đương 48% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2026, số căn hoàn thành đạt 87.601 căn, tương đương 90% kế hoạch đề ra.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, cả nước hiện có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang triển khai, với tổng quy mô 63.970 căn.

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026, cả nước đã khởi công thêm 29 dự án với quy mô khoảng 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm 40%.

Đến nay, số căn nhà ở cho thuê hoàn thành đạt 8.314 căn, tương đương 48% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm 2026, cả nước có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% chỉ tiêu được giao.

Đề xuất nhiều cơ chế giúp người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở

Về giải pháp giúp người dân tiếp cận nhà ở xã hội, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhìn nhận, thời gian qua đã có nhiều chính sách được triển khai nhưng các giải pháp còn mang tính manh mún, sự vụ, chủ yếu tháo gỡ khi phát sinh vướng mắc.

Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì tham mưu sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở, đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 đang diễn ra. Dự thảo luật tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách có thể mua, thuê hoặc thuê nhà ở lâu dài với giá phù hợp.

Theo Thứ trưởng, dự thảo quy định rõ nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân; đồng thời xác định điều kiện về nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc hỗ trợ nhà ở xã hội theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng; ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Đồng thời thể chế hoá cơ chế tạo lập nguồn vốn thông qua Quỹ nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và tài chính công đoàn; bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.

Để giảm giá thành nhà ở xã hội, dự thảo quy định đồng bộ chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư, gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi thuế, tín dụng; cho phép hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng và xây dựng vào chi phí hợp lý. Chủ đầu tư cũng được phép dành một tỷ lệ diện tích hoặc diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm bù đắp chi phí, qua đó giảm giá bán và giá cho thuê nhà ở.

Về xác định giá và quản lý giao dịch, Thứ trưởng cho biết, dự thảo quy định nguyên tắc tính giá bán, giá thuê, giá thuê mua trên cơ sở các chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức, không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước, nhằm bảo đảm mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp.

Đồng thời, dự thảo quy định mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê một căn nhà ở xã hội và hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu nhằm ngăn ngừa đầu cơ, bảo đảm chính sách hỗ trợ đúng đối tượng.