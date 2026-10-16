Hơn 8.000m² đất tại Thư Lâm được phân bổ cho nhà ở xã hội và hạ tầng

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Quyết định số 5627/QĐ-UBND, 8.051m² đất tại xã Thư Lâm được giao cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Thành Đô Capital để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội xã Thư Lâm.

Trong tổng diện tích đất được giao, có 5.706m² dành để xây dựng nhà ở xã hội cao tầng; 1.608,5m² xây dựng nhà ở liền kề thuộc loại hình nhà ở thương mại. Cả hai khu đất này đều có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Diện tích 736,5m² còn lại được bố trí cho các công trình phục vụ nhu cầu chung, gồm 60m² đất hạ tầng kỹ thuật, 277,1m² đất cây xanh và 399,4m² đất giao thông. Đây là các diện tích sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh.

Khu đất thực hiện dự án thuộc các lô NOXH1, NOXH2 trong khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh trước đây, nay thuộc xã Thư Lâm. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500, đã được UBND xã Thư Lâm phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 8230/QĐ-UBND ngày 10-8-2026.

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, tài chính, xây dựng và các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.