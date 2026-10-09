Hơn 8.000 chất thải tồn lưu tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt

Sở Nông nghiệp và môi trường (NNMT) tỉnh Lâm Đồng dẫn số liệu báo cáo của Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh (Công ty MTNLX)- chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn khu vực Đà Lạt (NMCTR Đà Lạt), cho biết, tại Nhà máy hiện còn tồn lưu hơn 8.000 tấn chất thải.

Trước đó, thực hiện Công văn số 11924/UBND-NNMT ngày 22/7 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý chất thải tồn lưu tại NMCTR Đà Lạt, Công ty MTNLX đã xử lý khoảng 1.700 tấn chất thải tồn lưu.

Trong tháng 9, Công ty MTNLX cho hiết, doanh nghiệp này không thực hiện được việc xử lý chất thải tồn lưu do mưa lớn kéo dài.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, bảo đảm an toàn môi trường trong quá trình xử lý và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh Lâm Đồng giao, trong văn bản số 14825/SNNMT-MT, ngày 5/10, gửi Công ty MTNLX, Sở NNMT Lâm Đồng đề nghị Công ty khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý chất thải tồn lưu; có phương án xử lý phù hợp và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và khu vực xung quanh tại khu vực đang lưu chứa chất thải tồn lưu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa.

Văn bản lưu ý, việc xử lý chất thải tồn lưu phải được tổ chức phù hợp, không làm gián đoạn việc tiếp nhận, xử lý chất thải phát sinh hằng ngày, bảo đảm hoạt động xử lý chất thải của Nhà máy được duy trì liên tục.

Khu vực tập kết chất thải tại NMCTR Đà Lạt từng gặp sự cố.Ảnh: baolamdong.

Sở NNMT Lâm Đồng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, UBND các phường, xã thuộc TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương cũ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công; phối hợp với Công ty MTNLX trong quá trình xử lý chất thải tồn lưu, kịp thời trao đổi, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ báo cáo trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

NMXLCTR Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt, vận hành từ năm 2015. Những năm qua, Nhà máy nhiều lần gián đoạn hoạt động hoặc tạm dừng tiếp nhận rác, xuất phát từ những bất đồng về đơn giá xử lý rác, dẫn đến mất cân đối, khó khăn về tài chính.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 9, Công ty MTNLX có văn bản gửi Sở NNMT Lâm Đồng đề nghị tạm ngưng hoạt động NMCTR Đà Lạt từ 0h ngày 1/10, do khó khăn tài chính...

Tình trạng nhà máy xử lý rác gián đoạn vận hành trong quá trình hoạt động khiến rác thải sinh hoạt tại các xã, phường khu vực Đà Lạt và Lạc Dương nhiều thời điểm bị ùn ứ, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Trong khi việc tồn lưu chất thải với khối lượng lớn tại nhà máy gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn những rủi ro sự cố môi trường.