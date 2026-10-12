Hơn 8.000 bình khí cười bị thu giữ, tiêu hủy ở Quảng Ninh

Theo số liệu của Công an thành phố Quảng Ninh, các vi phạm liên quan đến khí N₂O (thường gọi là khí cười) vẫn đặt ra yêu cầu tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý từ khâu buôn bán, tàng trữ đến vận chuyển, sử dụng trái phép.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an xã, phường, đặc khu tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng; tập trung phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Công tác kiểm tra, xử lý được kết hợp với tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các cơ sở kinh doanh.

Lực lượng Công an Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép khí cười N₂O (Ảnh: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Quảng Ninh).

Kết quả từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn thành phố đã phát hiện, xử lý hình sự và xử lý hành chính 39 vụ với 60 đối tượng liên quan đến khí cười N₂O; thu giữ, tiêu hủy 8.109 bình khí, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 589 triệu đồng.

Những con số này cho thấy quy mô đáng chú ý của các vi phạm bị phát hiện, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục kiểm soát nguồn cung khí N₂O trái phép, nhất là tại các địa bàn, cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm.

N₂O, thường được gọi là khí cười, có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, trí nhớ, khả năng nhận thức và vận động. Việc sử dụng lặp lại hoặc kéo dài có thể dẫn đến tổn thương thần kinh, rối loạn tâm thần và những hậu quả nghiêm trọng khác đối với sức khỏe.

Ngày 30/11/2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15, quy định cấm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng khí N₂O kể từ năm 2025. Ngày 25/6/2026, hướng dẫn liên ngành số 24/HDLN-BCA-BQP-BYT-BCT-BTC-VKSNDTC-TANDTC được ban hành, hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến khí N₂O, trong đó có việc xem xét trách nhiệm hình sự theo các Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Việc xử lý vi phạm vì vậy không chỉ nhằm ngăn chặn hoạt động kinh doanh, vận chuyển và sử dụng khí cười trái phép, mà còn góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép khí N₂O; chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để được xác minh, xử lý theo quy định.