Hơn 79.000 đại biểu tham dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: X.P

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được kết nối đến 3.306 điểm cầu ở các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh, với hơn 79.000 đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương truyền đạt chuyên đề: Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương. Giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.

Bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Hội nghị Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống Nhân dân.

Qua thực hiện nhiệm vụ, phải nâng cao năng lực cán bộ, phát huy sức sáng tạo của Nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Những kết quả ấy phải được tích lũy qua từng giai đoạn, tăng khả năng tự chủ và sức mạnh của đất nước, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho quốc gia.

Là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta chịu trách nhiệm trước Nhân dân về quyết sách và kết quả lãnh đạo của mình. Quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Phải xác định nguyên nhân để sửa từ cách lãnh đạo, chất lượng tham mưu đến bố trí cán bộ, tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: X.P

Trên tinh thần đó, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện; phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027; giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn và giải quyết công việc, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện.

Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước ta đến năm 2030 và năm 2045; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.