Hơn 780 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Ban

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 535 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm tới 45 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 9 xã, phường, gồm: Chương Mỹ, Hòa Phú, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Xá, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Vân Đình và Phú Nghĩa. Trong đó 2 em nhận mức hỗ trợ 20 triệu đồng; 17 em nhận mức 15 triệu đồng; 22 em nhận mức 10 triệu đồng và 4 em nhận mức 5 triệu đồng.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao hỗ trợ và quà cho trẻ em. Ảnh: Phạm Ban

Cùng với kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm, mỗi em còn được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng từ nguồn vận động xã hội hóa của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, nâng tổng giá trị quà tặng và tiền mặt trao đợt này lên gần 560 triệu đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục và đào tạo Ant Edu trao học bổng cho trẻ em. Ảnh: Phạm Ban

Dịp này, Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Ant Edu cũng trao tặng 50 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến với tổng trị giá 225 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Đình.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khẳng định, sự đồng hành, chung tay của các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp là nguồn động viên tinh thần to lớn, bồi đắp niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ kém may mắn. Đơn vị sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, tích cực huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời chăm lo cho trẻ em yếu thế trên địa bàn Thủ đô phát triển toàn diện.

Đại biểu và trẻ em chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Phạm Ban

Bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị tài trợ, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình Phạm Thúy Hòa cam kết chính quyền địa phương sẽ theo dõi sát sao, định hướng các gia đình sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của toàn xã hội nhằm nhân rộng các hoạt động an sinh, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.