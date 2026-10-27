Hơn 77 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' của thành phố Hà Nội

Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026” của thành phố Hà Nội. (Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội)

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cùng sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, từ sau chương trình năm 2025 đến thời điểm tổng hợp báo cáo tháng 10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố đã vận động, tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường vận động, tiếp nhận hơn 126 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, từ nguồn lực vận động được, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh; trao học bổng và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân hàng Agribank ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội của Thủ đô. ﻿(Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội)

Tối 26/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026”, đồng thời vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đến thời điểm Chương trình kết thúc, tổng số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội đạt 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.