Hơn 760 thí sinh Đắk Lắk dự Kỳ thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Võ Thị Minh Duyên kiểm tra công tác chuẩn bị tại Kỳ thi. (Ảnh: NT)

Kỳ thi có 763 thí sinh đăng ký, được tổ chức tại 2 điểm thi. Trong đó, điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột) có 418 thí sinh đến từ khu vực phía Tây tỉnh; điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (phường Phú Yên) có 345 thí sinh đến từ khu vực phía Đông tỉnh.

Hội đồng coi thi tổ chức phổ biến quy chế đến cán bộ, giáo viên coi thi.

Các thí sinh dự thi ở 10 môn, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Trong đó, Ngữ văn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 128 thí sinh, tiếp đến là Lịch sử với 101 thí sinh và Tiếng Anh 100 thí sinh. Tiếng Pháp có ít thí sinh nhất với 21 em và chỉ được tổ chức tại Hội đồng coi thi Trường THPT Buôn Ma Thuột.

Các thí sinh tự tin trước giờ làm bài.

Phát biểu khai mạc tại Hội đồng coi thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, nhiều năm qua, ngành Giáo dục tỉnh luôn quan tâm tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi nhằm khuyến khích phong trào dạy tốt, học tốt trong nhà trường; đồng thời phát hiện những học sinh có năng lực nổi trội để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển.

Theo bà Duyên, các thí sinh có mặt tại Kỳ thi đều là học sinh tiêu biểu, đã trải qua quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng nghiêm túc tại các đơn vị.

“Các em hãy giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất kiến thức, năng lực và sự sáng tạo để hoàn thành bài thi với kết quả cao. Đồng thời, nghiêm túc chấp hành quy chế, góp phần xây dựng một Kỳ thi an toàn, trung thực và công bằng”, bà Duyên nhắn nhủ.

Các thí sinh tại Hội đồng coi thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng đề nghị các thành viên Hội đồng coi thi và bộ phận phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.

Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Buôn Ma Thuột, trước giờ làm bài, ông Nguyễn Đăng Bồng - Chủ tịch Hội đồng coi thi, Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt nhiệm vụ, phổ biến quy chế đến cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Bên ngoài điểm thi, một số giáo viên đội mưa đến động viên học sinh. Cô H Lê Na Niê - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Du có 9 học sinh tham dự kỳ thi.

“Sau nhiều tháng miệt mài ôn luyện, các em đã chuẩn bị nghiêm túc cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Tôi động viên các em giữ bình tĩnh, tự tin, tập trung và phát huy tốt nhất năng lực để hoàn thành bài thi”, cô H Lê Na Niê chia sẻ.

Cô H Lê Na Niê trao đổi với Báo GD&TĐ.

Kỳ thi diễn ra trong hai buổi sáng 22 và 23/9. Mỗi bài thi có thời gian làm bài 180 phút. Môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính; các môn Ngoại ngữ kết hợp tự luận, trắc nghiệm trên giấy và phần nghe hiểu; những môn còn lại thi tự luận trên giấy.

Các giáo viên đội mưa đến cổ vũ, động viên học sinh trước giờ làm bài.

Kết quả xét tuyển là tổng điểm của 2 bài thi. Dự kiến, Sở GD&ĐT Đắk Lắk sẽ xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, lựa chọn khoảng 20 học sinh ở mỗi môn để thành lập các đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026 - 2027.

Trước đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025 - 2026, Đắk Lắk có 114 học sinh đoạt giải. Gồm: 3 giải Nhất, 21 giải Nhì, 34 giải Ba và 56 giải Khuyến khích. Đắk Lắk tiếp tục giữ vững top đầu về giáo dục mũi nhọn của khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.