Hơn 75% số vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM xảy ra trên tỉnh lộ và đường liên xã

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội định kỳ, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đang có chuyển biến tích cực nhưng hậu quả vẫn rất lớn.

Từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 14/9/2026, TP.HCM xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm khoảng 15%, số người chết giảm 14,5%, tương đương 108 người, trong khi số người bị thương giảm hơn 20%.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, kết quả này đến từ sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, mỗi vụ tai nạn vẫn có thể để lại hậu quả nặng nề cho gia đình nạn nhân và xã hội.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM chưa ghi nhận điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết việc xác định điểm đen phải căn cứ vào số vụ tai nạn và mức độ hậu quả tại một vị trí cụ thể trong thời gian 12 tháng. Vì vậy, dù chưa có điểm đen theo tiêu chí này, Phòng CSGT vẫn phân tích từng vụ tai nạn để xác định những tuyến đường và khu vực có nguy cơ cao.

Kết quả cho thấy các tuyến tỉnh lộ chiếm khoảng 46% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Đường liên xã chiếm hơn 30%. Như vậy, hai nhóm đường này chiếm hơn 3/4 số vụ tai nạn được ghi nhận.

Tai nạn cũng có xu hướng tập trung ở những khu vực xa trung tâm, vùng ngoại thành, thay vì chỉ xảy ra tại các giao lộ lớn hoặc những vị trí vốn được người dân xem là điểm nguy hiểm.

Thời điểm xảy ra tai nạn cũng là yếu tố đáng chú ý. Khoảng 33% số vụ xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ. Theo ngày trong tuần, số vụ tai nạn thường tăng vào thứ bảy và chủ nhật, kéo theo số người tử vong tăng.

Từ việc phân tích dữ liệu tai nạn, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng theo hướng tập trung hơn vào những tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bên cạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, CSGT sẽ tăng cường tiếp xúc và làm việc trực tiếp với người dân.

Toàn cảnh họp báo chiều ngày 8/10.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng đề nghị ký cam kết và thường xuyên nhắc nhở đội ngũ tài xế chấp hành quy định khi điều khiển phương tiện.

Song song đó, CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được xử lý quyết liệt với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trường hợp đảng viên vi phạm sẽ được thông báo về đơn vị theo quy định.

Các lỗi như đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và những vi phạm liên quan đến học sinh cũng được tập trung xử lý.

Việc xác định rõ tuyến đường, khung giờ và ngày trong tuần có nhiều tai nạn được kỳ vọng giúp lực lượng chức năng bố trí nhân lực, phương tiện và thiết bị kỹ thuật phù hợp, qua đó chủ động phòng ngừa và tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.