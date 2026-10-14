Hơn 75% dân số Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám trong năm 2026.

Trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Ảnh: Nhật Thắng.

Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Y tế Hà Tĩnh đã triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm, tập trung rà soát, tổ chức khám cho những người chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng, đồng thời ưu tiên các nhóm đối tượng theo quy định.

Theo thống kê của ngành y tế, từ ngày 11/9 đến ngày 11/10, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 301.417 người.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 11/10, toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu người được khám, đạt 75,7% dân số cư trú. Kết quả này cho thấy độ bao phủ hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được mở rộng, tạo tiền đề để địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay.

Bên cạnh tổ chức khám sức khỏe, ngành y tế Hà Tĩnh còn đẩy mạnh lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước số hóa thông tin khám, chữa bệnh của người dân. Dữ liệu này giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin sức khỏe, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế theo dõi tình trạng sức khỏe và phục vụ công tác quản lý, chăm sóc lâu dài.

Đến nay, toàn tỉnh đã tạo lập 573.766 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ 42,97%.

Trong thời gian tới, ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát những người chưa được khám, tổ chức các đợt khám phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong năm 2026, góp phần chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.