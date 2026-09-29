Hơn 748.000 biển số ô tô, xe máy sắp lên sàn đấu giá phiên 11

Chiều 29/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã phê duyệt kế hoạch Phiên đấu giá biển số xe thứ 11, đồng thời chuyển danh sách biển số cho công ty đấu giá niêm yết để người dân lựa chọn.

Tại phiên đấu giá này, có 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số xe máy được đưa lên sàn. Hà Nội và TPHCM là hai địa phương có số lượng biển số được đưa ra đấu giá nhiều nhất.

Hơn 748.000 biển số ô tô, xe máy được đưa ra đấu giá phiên thứ 11. Ảnh: CACC

Theo đại diện Cục CSGT, phiên đấu giá dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 11, sau khi danh sách biển số được niêm yết công khai trong 30 ngày.

Từ khi hoạt động đấu giá biển số xe được triển khai vào tháng 9/2023 đến nay, hơn 14 triệu biển số đã được niêm yết. Có khoảng 600.000 lượt người đăng ký tham gia đấu giá, tổng số tiền thu về ngân sách hơn 11.357 tỷ đồng.

Riêng Phiên đấu giá biển số xe thứ 10, có 92.980 lượt biển số được đấu giá thành công, với tổng số tiền thu về khoảng 3.000 tỷ đồng.