Hơn 748.000 biển số ô tô, xe máy sắp lên sàn đấu giá

Ngày 29/9, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 11.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông sẽ chuyển sang Công ty đấu giá tài sản VPA để niêm yết hơn 748.000 biển số, nhằm tổ chức đấu giá theo quy định.

Hơn 748.000 biển số ô tô, xe máy được đưa ra đấu giá phiên thứ 11. Ảnh: CACC

Tại phiên đấu giá này, có 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số xe máy được đưa lên sàn. Tp.HCM là địa phương dẫn đầu về dải số niêm yết với số lượng 99.000 biển, tiếp sau là Hà Nội 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển.

Theo đại diện Cục CSGT, phiên đấu giá dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 11, sau khi danh sách biển số được niêm yết công khai trong 30 ngày.

Từ khi hoạt động đấu giá biển số xe được triển khai vào tháng 9/2023 đến nay, hơn 14 triệu biển số đã được niêm yết. Có khoảng 600.000 lượt người đăng ký tham gia đấu giá, tổng số tiền thu về ngân sách hơn 11.357 tỷ đồng.

Riêng Phiên đấu giá biển số xe thứ 10, có 92.980 lượt biển số được đấu giá thành công, với tổng số tiền thu về khoảng 3.000 tỷ đồng.