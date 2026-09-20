Hơn 740 thí sinh tham gia giải cờ vua Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh mở rộng lần thứ I

Trong hai ngày 19 và 20-9, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh tổ chức Giải cờ vua mở rộng các nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng lần thứ I - năm 2026.

Ban tổ chức và đại biểu trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ, trung tâm, nhóm cờ vua tham gia giải.

Giải đấu thu hút hơn 740 thí sinh tham gia tranh tài.

Giải đấu thu hút hơn 740 kỳ thủ là thanh thiếu niên, nhi đồng đến từ các trường học, trung tâm năng khiếu, câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cùng các kỳ thủ tự do tham gia tranh tài. Các vận động viên được chia thành 16 bảng đấu, theo từng nhóm tuổi từ 7 đến 17 tuổi, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng đấu.

Các kỳ thủ nam bảng U13 thi đấu.

Các nữ kỳ thủ nhí thi đấu.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc ở các bảng đấu; trao giải đồng đội cho các câu lạc bộ, đơn vị có nhiều thí sinh đạt thành tích. Tổng trị giá giải thưởng, cúp và quà của giải đấu hơn 50 triệu đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất của mỗi bảng thi đấu.

Đại biểu trao giải cho các thí sinh xuất sắc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải đồng đội cho các câu lạc bộ, trung tâm cờ vua.

Giải nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho thanh thiếu nhi, đồng thời là dịp để Ban tổ chức phát hiện, bồi dưỡng các tài năng cờ vua trẻ, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu cấp khu vực và quốc gia.