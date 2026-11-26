Thông tin trên được công bố tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Đào Xuân Cơ với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ngày 26/11, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí đã đạt 70,8% dân số.

Đây là kết quả đáng chú ý trong quá trình chuyển trọng tâm từ điều trị sang chủ động chăm sóc sức khỏe. Việc khám định kỳ tạo cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, kể cả khi người dân chưa có triệu chứng rõ ràng.

Người dân được thăm khám, kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế.

Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh từ sớm

Nhiều bệnh mạn tính có thể tiến triển trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Nếu chỉ đến bệnh viện khi sức khỏe suy giảm, người bệnh có thể bỏ lỡ cơ hội phát hiện và điều trị sớm.

Khám sức khỏe định kỳ giúp người dân nhận biết các vấn đề cần theo dõi. Những thông tin thu được cũng là cơ sở để nhân viên y tế tư vấn chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hoặc chỉ định khám chuyên sâu khi cần thiết.

Tuy nhiên, khám sức khỏe miễn phí không đồng nghĩa với việc tất cả xét nghiệm và dịch vụ điều trị phát sinh đều được miễn phí. Người dân cần tìm hiểu nội dung chương trình, phạm vi được hỗ trợ và các khoản chi phí có thể phát sinh.

Với những người chưa được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, có thể chủ động liên hệ trạm y tế xã, phường nơi cư trú. Việc tìm hiểu lịch tổ chức, đối tượng tham gia và địa điểm khám sẽ giúp người dân tiếp cận chương trình phù hợp tại địa phương.

Quản lý sức khỏe bằng dữ liệu, giảm thủ tục cho người bệnh

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ yêu cầu Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đổi mới phương thức quản trị. Trọng tâm là sử dụng dữ liệu, nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật và thúc đẩy chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần sẵn sàng khai thác từ ngày 1/1/2027.

Việc quản lý thông tin sức khỏe bằng dữ liệu có thể hỗ trợ theo dõi tình trạng người bệnh trong thời gian dài. Khi thông tin được cập nhật và khai thác phù hợp, nhân viên y tế có thêm cơ sở phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, quá trình số hóa phải đi cùng yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân. Dữ liệu sức khỏe cần được quản lý, sử dụng đúng mục đích và bảo đảm an toàn.

Nhân viên y tế cập nhật thông tin phục vụ quản lý sức khỏe người dân trên hệ thống điện tử (Ảnh minh họa).

Không chỉ tăng số người được khám

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cũng yêu cầu khẩn trương triển khai Chương trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh giai đoạn 2026-2035. Chất lượng chuyên môn và sự an toàn của người bệnh phải được đặt ở vị trí trọng tâm.

Đối với hoạt động khám sức khỏe định kỳ, hiệu quả không chỉ được đo bằng số người tham gia. Điều quan trọng là những trường hợp có dấu hiệu bất thường được tư vấn, theo dõi và tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp.

Người dân sau khi khám cần lưu giữ kết quả, thực hiện các khuyến cáo của nhân viên y tế và tái khám khi được chỉ định. Việc khám định kỳ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với quá trình chăm sóc sức khỏe liên tục.

Mở rộng cơ hội khám sức khỏe miễn phí là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng với mở rộng độ bao phủ, chất lượng khám và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế sau khám cần được quan tâm tương xứng.