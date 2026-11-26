Video: Đánh giá nhanh bộ đôi Skoda Karoq và Kodiaq vừa ra mắt Việt Nam.

Vào tháng 10/2026 vừa qua, Skoda phải triệu hồi loạt xe trên toàn cầu do lỗi hệ thống lái, theo yêu cầu từ Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA). Đến nay, hãng xe CH Séc đã chính thức thực hiện trách nhiệm với bộ đôi Kodiaq và Karoq tại thị trường Việt Nam.

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương), Skoda Việt Nam sẽ triệu hồi tổng cộng 272 ôtô, gồm: 175 chiếc Kodiaq và 97 chiếc Karoq. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở CH Séc từ ngày 11/10/2022 đến ngày 11/04/2023.

Hơn 720 xe Skoda Kodiaq và Karoq tại Việt Nam dính lỗi hệ thống lái.

Từ ngày 27/11/2026, chủ sở hữu xe trong diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện đến các đại lý Skoda để được kiểm tra và thay thế miễn phí bu lông bên phải cố định thước lái với khung (với đặc tính chống ăn mòn tốt hơn). Thời gian xử lý cho mỗi xe dự kiến kéo dài gần 1 giờ.

Nguyên nhân gây ra lỗi triệu hồi được xác định do hơi ẩm có thể xâm nhập vào khu vực bu lông bên phải cố định thước lái với khung xe, có thể gây rỉ sét và ăn mòn bu lông, dẫn đến đầu bu lông có nguy cơ bị gãy sau một thời gian sử dụng. Điều này sẽ gây nứt vỡ vỏ thước lái khi đánh lái tĩnh, và mất khả năng điều khiển lái của xe.

Trước đó, vào tháng 10/2026, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã thông báo đợt triệu hồi gần 1,72 triệu ôtô Skoda trên toàn cầu, ảnh hưởng đến các xe có thời gian sản xuất từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2026, gồm các mẫu: Kodiaq, Karoq, Octavia và Superb.