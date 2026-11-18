Theo Motor1, ngày 16/11, BMW thông báo triệu hồi 720.796 xe tại Mỹ do nguy cơ chập điện ở giắc kết nối bơm nước làm mát động cơ, có thể gây cháy ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt máy.

Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) khuyến cáo, chủ xe bị ảnh hưởng đỗ phương tiện ngoài trời, tránh xa nhà ở, công trình và các xe khác trong thời gian chờ khắc phục.

BMW X5 xDrive40e 2016.

Đợt triệu hồi liên quan đến nhiều dòng xe BMW đời 2012 - 2018, gồm: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, Z4, X1, X3, X4 và X5. Tuy nhiên, không phải tất cả phiên bản thuộc các dòng xe này đều nằm trong diện ảnh hưởng.

Theo hồ sơ gửi NHTSA, nguyên nhân xuất phát từ bộ phận làm kín giắc kết nối điện của bơm nước. Khi bộ phận này bị hỏng, nước có thể xâm nhập vào các chân tiếp xúc, gây đoản mạch và phát sinh nguy cơ cháy. Sự cố có thể xảy ra ngay cả khi động cơ không hoạt động.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai BMW phải triệu hồi xe vì cùng một lỗi. Năm 2024, hãng từng triển khai chiến dịch mang mã 24V608 để xử lý giắc kết nối điện của bơm nước. Tuy nhiên, các biện pháp sửa chữa trước đó không giải quyết triệt để vấn đề.

Kết quả kiểm tra bổ sung cho thấy vật liệu của giắc điện có thể bị giòn và nứt, khiến nguy cơ chập điện tiếp tục tồn tại. Vì vậy, những xe từng được sửa chữa trong đợt triệu hồi năm 2024 vẫn phải tham gia chiến dịch mới, mang mã 26V733000.

BMW Z4 2012.

Hiện BMW chưa có phương án khắc phục chính thức. Trong thời gian chờ giải pháp sửa chữa, NHTSA yêu cầu chủ xe thuộc diện ảnh hưởng đỗ phương tiện ngoài trời, tránh xa nhà để xe, mái che và các phương tiện khác, kể cả khi xe không xuất hiện dấu hiệu bất thường.

BMW dự kiến gửi thông báo đầu tiên tới chủ xe trong tháng 12/2026 để xác nhận phương tiện thuộc diện triệu hồi. Thông báo thứ hai sẽ được gửi khi hãng hoàn thiện phương án sửa chữa miễn phí tại đại lý.

Từ ngày 25/12, chủ xe tại Mỹ có thể tra cứu số nhận dạng phương tiện (VIN) trên website NHTSA để kiểm tra tình trạng triệu hồi.

Với các dòng BMW đời 2012-2018, đặc biệt là xe nhập khẩu từ Mỹ, người sử dụng có thể kiểm tra số VIN và liên hệ đơn vị phân phối hoặc cơ sở dịch vụ BMW để xác định phương tiện có thuộc diện ảnh hưởng hay không.