BMW đang tiến hành triệu hồi 720.796 ôtô tại Mỹ do lỗi đầu nối điện của bơm nước làm mát có thể bị nước xâm nhập, gây chập điện và dẫn đến cháy xe. Đáng chú ý, nhiều phương tiện trong diện triệu hồi lần này từng được sửa chữa theo một đợt triệu hồi tương tự hồi năm 2024 nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Theo thông báo ngày 13/11 của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi áp dụng đối với 720.796 xe BMW thuộc các đời sản xuất từ năm 2012 đến 2018.

BMW triệu hồi hơn 720.000 xe lỗi bơm nước làm mát, nguy cơ gây cháy. (Ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân được xác định nằm ở đầu nối điện của bơm nước làm mát động cơ. Do vật liệu bị xuống cấp theo thời gian, bộ phận này có thể không còn đảm bảo khả năng chống thấm, khiến hơi ẩm hoặc chất lỏng xâm nhập vào đầu nối điện. Tình trạng này có thể gây đoản mạch, làm tăng nguy cơ quá nhiệt và cháy xe.

Đáng chú ý, nguy cơ cháy không chỉ xuất hiện khi phương tiện đang vận hành mà còn có thể xảy ra ngay cả khi xe đã tắt máy và đỗ tại chỗ.

Các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi gồm BMW 3 Series và 5 Series đời 2012-2016; BMW Z4 đời 2012-2016; X1 đời 2012-2015; X3 đời 2013-2017; X4 đời 2015-2018; X5 xDrive40e đời 2016-2018 cùng một số phiên bản thuộc dòng 2 Series và 4 Series sản xuất trong giai đoạn 2014-2016.

Theo NHTSA, đây thực chất là đợt triệu hồi tiếp theo nhằm khắc phục vấn đề đã được phát hiện từ năm 2024. Khi đó, BMW từng triệu hồi hàng trăm nghìn phương tiện để kiểm tra, thay thế các bộ phận bị hư hỏng và lắp đặt tấm chắn bảo vệ đầu nối bơm nước. Tuy nhiên, biện pháp sửa chữa trước đây được xác định chưa xử lý triệt để nguy cơ.

BMW hiện ghi nhận khoảng 10 sự cố tại Mỹ có liên quan hoặc có khả năng liên quan đến lỗi này, trong đó có những trường hợp xảy ra trên xe đã được sửa chữa theo chương trình triệu hồi năm 2024. Tuy nhiên, đến nay hãng chưa ghi nhận vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến sự cố.

Trong khi phương án khắc phục mới vẫn đang được BMW nghiên cứu và hoàn thiện, NHTSA khuyến cáo chủ xe thuộc diện ảnh hưởng nên đỗ phương tiện ngoài trời, tránh xa nhà ở, gara và các phương tiện khác cho đến khi được sửa chữa hoàn tất.

BMW cho biết việc khắc phục sẽ được thực hiện miễn phí tại các đại lý chính hãng khi phương án sửa chữa sẵn sàng. Thư thông báo đến chủ xe dự kiến bắt đầu được gửi từ ngày 25/12/2026. Cùng thời điểm, người dùng có thể tra cứu số khung xe (VIN) trên hệ thống của NHTSA để xác định phương tiện có thuộc diện triệu hồi hay không.