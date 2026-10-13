Hơn 71.400 lượt khách hàng Lâm Đồng được vay vốn tín dụng chính sách

Quang cảnh phiên họp

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; tập trung triển khai các chương trình tín dụng chính sách gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thu nêu báo cáo tình hình 9 tháng

Toàn tỉnh có 71.444 lượt khách hàng được vay vốn, với tổng doanh số cho vay hơn 4.631 tỷ đồng. Nguồn vốn đã hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và ổn định đời sống.

Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 20.152 tỷ đồng, tăng hơn 1.850 tỷ đồng, tương đương 10,11% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt hơn 2.606 tỷ đồng, tăng 17,65%, chiếm 12,9% tổng nguồn vốn.

Tổng dư nợ đạt hơn 20.096 tỷ đồng với 284.153 khách hàng còn dư nợ, tăng hơn 1.819 tỷ đồng so với đầu năm và hoàn thành 98,61% kế hoạch tăng trưởng. Nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,2% tổng dư nợ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân nêu ý kiến tại phiên họp

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 27 phòng giao dịch và 124 đơn vị cấp xã đều được xếp loại tốt.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 5.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ tạo việc làm cho 13.551 lao động; giúp 6.897 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập.

Từ nguồn vốn vay, người dân trong tỉnh đã xây dựng 33.603 công trình nước sạch và vệ sinh đạt chuẩn; 209 hộ được hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở. Bên cạnh đó, 196 người chấp hành xong án phạt tù và 13 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về chất lượng tín dụng tại một số địa bàn; công tác thu hồi, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh; việc củng cố hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn sau sắp xếp thôn, tổ dân phố; huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và phương án sắp xếp các điểm giao dịch xã.

Các đại biểu cũng đề nghị sớm hoàn thiện quy định về tiêu chí bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn tín dụng ưu đãi với các chương trình khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ghi nhận kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong 9 tháng đầu năm, nhất là việc huy động nguồn lực, mở rộng đối tượng thụ hưởng và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; giải ngân kịp thời nguồn vốn tăng trưởng, nguồn vốn thu hồi và vốn ngân sách địa phương ủy thác, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, không để nguồn vốn tồn đọng.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ, đưa mức tăng trưởng cả năm đạt trên 10%; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng tại các địa bàn còn hạn chế, kiểm soát chặt chẽ và không để phát sinh nợ xấu mới do nguyên nhân chủ quan. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp giao Sở Tài chính phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định về nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban đại diện; hoàn thiện dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chí bố trí vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cũng yêu cầu rà soát, xử lý các khoản vay có khách hàng rời khỏi nơi cư trú, các khoản vay trên 3 tháng không hoạt động; củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình; hoàn thiện phương án sắp xếp 329 điểm giao dịch xã, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, thuận tiện cho người dân.

Cùng với đó, các địa phương và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay; hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả nguồn vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.